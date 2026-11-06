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Kho tri thức

Cách xác nhận danh tính kỳ lạ của cư dân Lưỡng Hà cổ đại

Từ hàng nghìn năm trước, cư dân Lưỡng Hà đã sở hữu một cách ký tên đặc biệt, lăn một chiếc trụ nhỏ lên đất sét để tạo dấu ấn cá nhân.

Thanh Bình (tổng hợp)

Con dấu hình trụ (cylinder seal) là một trong những phát minh thú vị của nền văn minh Mesopotamia (Lưỡng Hà cổ đại), xuất hiện khoảng cuối thiên niên kỷ IV trước Công nguyên. Những vật thể này thường chỉ dài vài centimet, được chế tác từ đá, khoáng vật hoặc các loại vật liệu quý, với bề mặt chạm khắc những hình ảnh vô cùng tinh xảo. Thay vì đóng dấu bằng một mặt phẳng, người sử dụng lăn con dấu trên đất sét mềm để tạo ra một dải hình ảnh liên tục.

Điều đặc biệt là những hình ảnh ấy không đơn thuần mang tính trang trí. Mỗi con dấu thường có hoa văn, biểu tượng hoặc cảnh sinh hoạt riêng, đôi khi kèm theo tên và chức danh của chủ sở hữu bằng chữ hình nêm. Khi lăn trên đất sét, nó tạo ra một dấu ấn khó nhầm lẫn, giúp xác nhận quyền sở hữu tài sản, danh tính người gửi hàng hoặc tính xác thực của một giao dịch. Có thể xem đây là sự kết hợp giữa chữ ký cá nhân, con dấu pháp lý và một dạng giấy tờ nhận diện của thế giới cổ đại.

Ảnh: Bảo tàng Anh.

Không giống những con dấu thông thường, con dấu hình trụ được chạm khắc theo chiều ngược trên bề mặt cong. Khi lăn trên đất sét, các đường nét lõm sẽ tạo thành hình ảnh nổi, thường là một cảnh hoàn chỉnh với nhiều nhân vật, động vật và biểu tượng. Nhờ cấu tạo này, một con dấu có thể tạo ra hình ảnh dài liên tục mà không bị giới hạn bởi kích thước của một mặt đóng dấu. Một số con dấu chỉ có cảnh động vật nối tiếp nhau, trong khi những chiếc khác thể hiện thần linh, anh hùng chiến đấu với quái vật, nghi lễ tôn giáo hoặc cảnh sinh hoạt thường ngày.

Chủ nhân thường đeo con dấu bên mình như một món trang sức, luồn dây qua lỗ khoan dọc thân trụ hoặc treo trên cổ. Một số được làm từ đá hematite, steatite, mã não, thạch anh và lapis lazuli xanh lam quý giá. Việc chế tác chúng đòi hỏi kỹ thuật đáng kinh ngạc bởi nghệ nhân phải tạo ra những đường nét cực nhỏ trên một bề mặt chỉ rộng vài centimet. Các nhà nghiên cứu cho rằng người thợ sử dụng những công cụ chuyên dụng kết hợp với vật liệu mài mòn để khắc đá. Không ít tác phẩm thể hiện trình độ điêu khắc tinh vi đến mức ngày nay vẫn khiến giới khảo cổ ngưỡng mộ.

Ảnh: The Metropolitan Museum of Art.

Giá trị của những con dấu này còn vượt xa chức năng hành chính. Nhiều người Mesopotamia tin rằng vật liệu và hình ảnh khắc trên con dấu có khả năng bảo vệ chủ nhân khỏi những thế lực xấu. Vì vậy, chúng vừa là công cụ xác nhận danh tính, vừa mang ý nghĩa tâm linh và thể hiện địa vị xã hội. Một số hình ảnh thần linh được khắc trên con dấu có thể phản ánh niềm tin tôn giáo hoặc mong muốn nhận được sự che chở của vị thần tương ứng.

Con dấu hình trụ cảnh giao chiến giữa các vị thần. Ảnh: Bảo tàng Anh.

Điều thú vị là con dấu hình trụ còn giúp các nhà khảo cổ ngày nay hiểu thêm về đời sống của những cư dân Lưỡng Hà cách đây hàng nghìn năm. Những hình ảnh nhỏ bé ấy lưu giữ thông tin về trang phục, vũ khí, động vật, nghi lễ, thần thoại và cả hoạt động kinh tế. Một số con dấu có niên đại hơn 5.000 năm vẫn được bảo tồn trong các bảo tàng, trở thành những tư liệu hình ảnh quý giá về một nền văn minh cổ đại.

Con dấu hình trụ dần mất đi vai trò hành chính khi những phương thức ghi chép và xác nhận khác phát triển. Tuy nhiên, ý tưởng đằng sau nó vẫn rất gần gũi với thế giới hiện đại: mỗi cá nhân cần một dấu hiệu riêng để chứng minh danh tính và xác nhận trách nhiệm. Theo nghĩa đó, những chiếc trụ đá nhỏ bé của người Mesopotamia có thể được xem là một trong những tiền thân thú vị của chữ ký cá nhân và con dấu pháp lý ngày nay.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Lưỡng Hà cổ đại #Con dấu hình trụ #Chữ hình nêm #Khảo cổ học #Nền văn minh Mesopotamia

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