Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Bức tượng kỳ lạ tiết lộ tham vọng quyền lực của hoàng đế Ba Tư cổ đại

Với dáng vẻ uy nghi và những biểu tượng quyền lực tinh xảo, hình tượng Darius I phản ánh tham vọng xây dựng một đế chế rộng lớn bậc nhất thế giới cổ đại.

Thanh Bình (tổng hợp)

Darius I (khoảng 550–486 TCN), còn gọi là Darius Đại đế, là một trong những vị hoàng đế kiệt xuất nhất của vương triều Achaemenid, đế chế Ba Tư cổ đại. Trong thời gian trị vì, ông mở rộng lãnh thổ từ vùng Balkan và Ai Cập đến Trung Á, thung lũng sông Ấn, đồng thời thiết lập hệ thống quản lý hành chính, thuế khóa và giao thông quy mô lớn. Dưới triều đại của ông, Persepolis được xây dựng trở thành trung tâm nghi lễ và biểu tượng cho sự hùng mạnh của đế chế.

Một trong những hiện vật đặc biệt gắn với Darius I là bức tượng đá bazan được phát hiện tại Susa, thành phố cổ thuộc miền Tây Iran ngày nay. Tượng cao khoảng 2,46 m trong tình trạng còn lại, ban đầu có thể cao gần 3 m. Điều thú vị là tác phẩm không mang phong cách Ba Tư thuần túy mà chịu ảnh hưởng rõ nét của nghệ thuật Ai Cập cổ đại. Darius được thể hiện trong trang phục hoàng gia, với những dòng chữ khắc trên áo bằng ba ngôn ngữ: Ba Tư cổ, Elamite và Akkad.

Tượng Darius I bằng đá bazan, được phát hiện tại Susa, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Iran. Ảnh: arabicradio.net

Điểm đáng chú ý nằm ở thông điệp chính trị được gửi gắm qua tác phẩm. Bức tượng ban đầu được chế tác theo lệnh của Darius để đặt tại một ngôi đền ở Heliopolis, Ai Cập. Theo nội dung được ghi nhận trên tượng, mục đích của nó là khẳng định sự hiện diện và quyền cai trị của người Ba Tư tại vùng đất này. Sau khi Darius qua đời, con trai ông là Xerxes được cho là đã đưa bức tượng trở lại Susa. Đây là minh chứng thú vị cho cách các hoàng đế Achaemenid sử dụng nghệ thuật để thể hiện quyền lực trên những vùng đất xa xôi.

Tại Persepolis, hình ảnh quyền lực của Darius được thể hiện theo một cách khác, thông qua những phù điêu hoành tráng trên các cung điện. Đặc biệt, một phù điêu mô tả vị vua ngồi trên ngai vàng, phía dưới là những nhân vật đại diện cho các dân tộc trong đế chế đang nâng đỡ bệ ngai. Hình ảnh này không đơn thuần là một cảnh tiếp kiến hoàng gia mà còn mang ý nghĩa biểu tượng: sức mạnh của nhà vua được nâng đỡ bởi toàn bộ những vùng đất và cộng đồng nằm dưới quyền cai trị của ông.

Phù điêu vua Ba Tư ngồi trên ngai vàng, với các nhân vật đại diện cho những dân tộc trong đế chế nâng đỡ bệ ngai tại Persepolis. Ảnh: Institute for the Study of Ancient Cultures Museum.

Một chi tiết đáng chú ý khác là sự xuất hiện của biểu tượng đĩa có cánh phía trên hình tượng nhà vua trong nhiều tác phẩm nghệ thuật Achaemenid. Biểu tượng này thường được liên hệ với Ahura Mazda, vị thần tối cao trong tín ngưỡng Ba Tư cổ đại, hoặc khái niệm về vinh quang và thiên mệnh của người trị vì. Qua đó, quyền lực hoàng gia được đặt trong mối liên hệ với trật tự thiêng liêng, giúp củng cố tính chính danh của nhà vua.

Những hình tượng Darius I tại Susa và Persepolis cho thấy nghệ thuật không chỉ phục vụ mục đích trang trí mà còn là phương tiện truyền tải tư tưởng chính trị. Một bên là bức tượng kết hợp phong cách Ai Cập và Ba Tư, một bên là những phù điêu thể hiện sự đa dạng của các dân tộc dưới quyền hoàng đế. Tất cả cùng góp phần xây dựng hình ảnh một vị vua có quyền lực bao trùm nhiều vùng đất, đồng thời phản ánh tầm vóc của một trong những đế chế lớn nhất thời cổ đại.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Darius I #Đế chế Achaemenid #Nghệ thuật Ba Tư cổ đại #Điêu khắc cổ đại #Persepolis

Bài liên quan

Kho tri thức

Phát hiện 7 binh khí kỳ lạ trong ngôi mộ cổ hơn 2.400 năm tuổi

7 binh khí có hình dáng khác thường được tìm thấy trong ngôi mộ cổ thời Chiến Quốc, giúp giới khảo cổ giải mã loại vũ khí từng gây tranh luận.

Ngôi mộ cổ hơn 2.400 năm và phát hiện bất ngờ

Ngôi mộ được phát hiện tại khu vực Lôi Cổ Đôn, thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Đây là nơi an táng Tăng Hầu Ất, một vị quân chủ nước Tăng sống vào đầu thời Chiến Quốc.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Ulfberht – tuyệt tác kiếm thép bí ẩn khiến cả châu Âu thời trung cổ kinh ngạc

Trong thời đại mà kỹ thuật luyện kim còn nhiều hạn chế, một dòng kiếm đặc biệt đã xuất hiện, sở hữu chất lượng vượt trội khiến khảo cổ hiện đại phải kinh ngạc.

Vào khoảng thế kỷ IX–XI, giữa thời kỳ Viking, những thanh kiếm mang dòng chữ +VLFBERH+T hoặc những biến thể tương tự xuất hiện tại nhiều địa điểm ở Bắc Âu. Chúng được gọi chung là kiếm Ulfberht, một trong những loại vũ khí nổi tiếng nhất thời Trung cổ. Điều đặc biệt là cái tên này không chỉ xuất hiện trên một vài thanh kiếm riêng lẻ mà đã được tìm thấy trên hàng trăm hiện vật khảo cổ, cho thấy đây có thể là sản phẩm của một hệ thống chế tác có quy mô và danh tiếng đáng kể.

Khác với nhiều thanh kiếm đương thời được rèn từ sắt có chất lượng không đồng đều, một số kiếm Ulfberht sở hữu lưỡi thép có hàm lượng carbon cao, cấu trúc kim loại tương đối đồng nhất và độ bền đáng chú ý. Những đặc tính này giúp lưỡi kiếm có thể đạt độ cứng tốt mà vẫn duy trì khả năng chịu lực. Trong bối cảnh công nghệ luyện kim châu Âu thời đó còn nhiều hạn chế, đây thực sự là một thành tựu đáng chú ý.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Thanh kiếm đầu tròn trong ngôi mộ cổ khiến giới khảo cổ tò mò

Ngôi mộ cổ bất ngờ lộ diện tại Nam Kinh, Trung Quốc cùng thanh kiếm có đầu tròn kỳ lạ, nhưng danh tính chủ nhân vẫn chưa được xác định.

Ngôi mộ bất ngờ lộ diện dưới công trường

Sự việc xảy ra trong quá trình thi công một công trình tàu điện ngầm tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Khi máy xúc đào xuống nền đất, gầu máy bất ngờ va phải một cấu trúc cứng nằm bên dưới. Sau khi kiểm tra, công nhân nhận ra đây có thể là một ngôi mộ cổ với quan tài và nhiều đồ vật bên trong.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới