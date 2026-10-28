Ấn Độ sơ tán hàng chục nghìn người vì bão Arnab

Bão Arnab gây mưa lớn ở bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Trước khi bão đổ bộ, hàng chục nghìn người đã được sơ tán khỏi các khu vực ven biển để đảm bảo an toàn.

AP đưa tin, bão Arnab gây mưa lớn ở bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, hôm 28/10, và gây thiệt hại nặng nề ở một số khu vực. Trước đó, hàng chục nghìn người đã được sơ tán khỏi các khu vực ven biển dễ bị tổn thương để đảm bảo an toàn.

Ông Prakhar Jain, người đứng đầu cơ quan quản lý thiên tai của bang, cho biết cơn bão đã suy yếu đôi chút trước khi đổ bộ vào đất liền vào đầu ngày nhưng vẫn mang theo mưa to đến rất to đến nhiều huyện ven biển, gây ra sự gián đoạn trên diện rộng ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo và thiệt hại đang được đánh giá.

Một người đàn ông đi qua đoạn đường ngổn ngang do cơn bão Arnab gây ra ở Kakinada, Ấn Độ, ngày 28/10/2026. Ảnh: AP/Mahesh Kumar A.

Các quan chức quản lý thiên tai của tiểu bang cho biết vào cuối buổi sáng 28/10 rằng tốc độ gió đã lên tới 135 km/h. Tuy nhiên, dự kiến cơn bão sẽ suy yếu hơn khi di chuyển vào đất liền, và tốc độ gió có khả năng giảm dần vào cuối ngày.

Huyện Konaseema hiện là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại bang này. Nhiều cây cối bật gốc, cột điện gãy đổ gây mất điện trên toàn huyện. Mưa lớn cũng đã gây ngập lụt tại nhiều khu vực trũng thấp của thành phố Visakhapatnam.

Được biết, chính quyền đã sơ tán người dân khỏi các khu vực trũng thấp và dễ bị ngập lụt trước khi bão đổ bộ. Họ cũng đã hủy một số chuyến tàu khi mưa lớn và gió giật mạnh bắt đầu tàn phá một số khu vực ven biển. Theo một tuyên bố chính thức, ít nhất 89.000 người đã được sơ tán ở Andhra Pradesh.