AI Slop tràn ngập mạng xã hội, nội dung người thật lên ngôi

Làn sóng AI Slop, thuật ngữ chỉ những nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra với chất lượng thấp, đang trở thành thách thức lớn đối với môi trường Internet. Từ hình ảnh kỳ quặc, video vô nghĩa đến các bài viết được sản xuất hàng loạt, loại nội dung này xuất hiện ngày càng nhiều trên công cụ tìm kiếm và mạng xã hội. Theo dữ liệu được Pangram công bố, gần một nửa số bài viết dài hơn 50 từ trên nền tảng X có dấu hiệu được tạo bằng AI. Trong khi đó, khảo sát của Kapwing cho thấy hơn 20% video được đề xuất cho người dùng YouTube mới thuộc nhóm nội dung AI chất lượng thấp.

Nội dung AI chất lượng thấp xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội, gây khó khăn cho người dùng khi tìm kiếm thông tin đáng tin cậy.

Sự bùng nổ của AI Slop không chỉ làm giảm chất lượng thông tin mà còn khiến người dùng khó tìm được nội dung đáng tin cậy. Khi hình ảnh và video có thể được tạo ra trong vài phút, các tài khoản chạy theo lượt xem dễ dàng đăng tải hàng loạt sản phẩm thiếu tính nguyên bản. Một số nhà sáng tạo thậm chí xây dựng quy trình thử nghiệm tiêu đề, hình ảnh và chủ đề để khai thác thuật toán đề xuất. Hệ quả là người dùng phải tiếp nhận lượng lớn nội dung lặp lại, thiếu chiều sâu, trong khi những sản phẩm được đầu tư nghiêm túc có nguy cơ bị chìm giữa dòng thông tin hỗn tạp.

Trước áp lực từ cộng đồng, các nền tảng công nghệ bắt đầu tăng cường kiểm soát. Theo thông tin được cung cấp, Spotify đã xóa 75 triệu bản nhạc rác và trùng lặp; Google gỡ hơn 130.000 kênh YouTube cùng 50.000 nhóm tài khoản lạm dụng AI. TikTok mở rộng việc gắn nhãn nội dung do AI tạo ra, trong khi Pinterest bổ sung tùy chọn hạn chế bài đăng dạng này. Các biện pháp cho thấy doanh nghiệp công nghệ đang phải cân bằng giữa việc khuyến khích ứng dụng AI và bảo vệ chất lượng nội dung, trải nghiệm người dùng.

Sự chân thực, trải nghiệm cá nhân và dấu ấn riêng có thể giúp nhà sáng tạo nội dung nổi bật giữa làn sóng AI Slop. (Ảnh: riverside)

Trong bối cảnh đó, nội dung do con người trực tiếp sáng tạo có cơ hội gia tăng giá trị. Những video ghi lại trải nghiệm thực tế, câu chuyện cá nhân hay góc nhìn riêng biệt có thể tạo dựng niềm tin tốt hơn các sản phẩm được tạo tự động nhưng thiếu cảm xúc. Ngay cả những khung hình chưa hoàn hảo, cách diễn đạt tự nhiên hay biểu cảm đời thường cũng giúp người xem nhận thấy dấu ấn cá nhân. Với các thương hiệu, sử dụng nội dung nguyên bản và hợp tác với nhà sáng tạo có uy tín cũng là cách hạn chế nguy cơ làm giảm niềm tin của khách hàng vì lạm dụng AI.

Cuộc khủng hoảng AI Slop vì thế không đồng nghĩa với việc trí tuệ nhân tạo sẽ biến mất khỏi ngành sáng tạo. Thách thức nằm ở cách sử dụng công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng mà các nền tảng áp dụng. AI vẫn có thể hỗ trợ nghiên cứu, biên tập và sản xuất nội dung, nhưng khó thay thế hoàn toàn trải nghiệm sống, cảm xúc và trách nhiệm của người sáng tạo. Khi Internet ngày càng tràn ngập sản phẩm được tạo ra với chi phí thấp, sự độc đáo và tính xác thực có thể trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng. Đây cũng là cơ hội để những nhà sáng tạo nội dung chân chính xây dựng cộng đồng trung thành thay vì chạy đua số lượng.