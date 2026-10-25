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[VIDEO] TPHCM dự kiến phát hành trái phiếu quốc tế cho hạ tầng

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[VIDEO] TPHCM dự kiến phát hành trái phiếu quốc tế cho hạ tầng

Trong giai đoạn 2026-2030, TPHCM cần hơn 3,17 triệu tỷ đồng cho phát triển hạ tầng, dự kiến phát hành trái phiếu qua Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Minh Quân - Hà Anh
#TPHCM #Trái phiếu quốc tế #Hạ tầng Giai đoạn 2026-2030 #Ngân sách thành phố #Trung tâm Tài chính Quốc tế

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