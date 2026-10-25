Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] TPHCM dự kiến phát hành trái phiếu quốc tế cho hạ tầng
Trong giai đoạn 2026-2030, TPHCM cần hơn 3,17 triệu tỷ đồng cho phát triển hạ tầng, dự kiến phát hành trái phiếu qua Trung tâm Tài chính Quốc tế.
Trong giai đoạn 2026-2030, TPHCM cần hơn 3,17 triệu tỷ đồng cho phát triển hạ tầng, dự kiến phát hành trái phiếu qua Trung tâm Tài chính Quốc tế.
Trong giai đoạn 2026-2030, TPHCM cần hơn 3,17 triệu tỷ đồng cho phát triển hạ tầng, dự kiến phát hành trái phiếu qua Trung tâm Tài chính Quốc tế.
Sở Xây dựng TP HCM bắt buộc doanh nghiệp bất động sản khai báo dự án qua VNeID, vi phạm có thể bị phạt tới 400 triệu đồng.
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Chính quyền TP HCM đề xuất điều chỉnh hoạt động kinh tế đêm nếu gây ảnh hưởng xấu đến cư dân, đảm bảo an sinh cộng đồng.
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Bộ Công Thương đề xuất bỏ Quỹ bình ổn trong điều hành xăng dầu, trong khi nhà nước vẫn có thể điều chỉnh giá, doanh nghiệp chậm quyết toán có thể bị đình chỉ.
Trong giai đoạn 2026-2030, TPHCM cần hơn 3,17 triệu tỷ đồng cho phát triển hạ tầng, dự kiến phát hành trái phiếu qua Trung tâm Tài chính Quốc tế.
Sở Xây dựng TP HCM bắt buộc doanh nghiệp bất động sản khai báo dự án qua VNeID, vi phạm có thể bị phạt tới 400 triệu đồng.
Ngân hàng Thế giới dự báo Việt Nam tăng trưởng 7,4% năm nay, cao nhất Đông Á và Thái Bình Dương, nhờ xuất khẩu công nghệ, vốn ngoại và đầu tư công.
Trong tám tháng đầu năm, giao dịch QR tại Việt Nam đạt 311 triệu lượt, giá trị tăng gần 26%; Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng bảo vệ dữ liệu và khách hàng.
Trong quý III, số thanh niên 15-24 tuổi không việc làm, học tập hoặc đào tạo tại Việt Nam tăng hơn 195.000 người, đạt 1,6 triệu, chiếm hơn 11%.
Chính quyền Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư 12 dự án, gồm HH Linh Đàm, tự chi trả lợi bất hợp pháp và chi phí khắc phục hậu quả.
Chính quyền TP HCM đề xuất điều chỉnh hoạt động kinh tế đêm nếu gây ảnh hưởng xấu đến cư dân, đảm bảo an sinh cộng đồng.
Khảo sát tại TP HCM cho thấy doanh nghiệp đầu tư AI nhưng hiệu quả kinh doanh chưa rõ ràng, phần lớn mới vận hành sơ bộ.
Việt Nam tháng 9 xuất siêu 1,27 tỉ USD, chín tháng nhập siêu gần 19,4 tỉ USD do nhu cầu sản xuất tăng, theo Bộ Công Thương.
Bộ Công Thương đề xuất bỏ Quỹ bình ổn trong điều hành xăng dầu, trong khi nhà nước vẫn có thể điều chỉnh giá, doanh nghiệp chậm quyết toán có thể bị đình chỉ.
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