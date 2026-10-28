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[VIDEO] Giá nhà Australia giảm tháng thứ sáu liên tiếp

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[VIDEO] Giá nhà Australia giảm tháng thứ sáu liên tiếp

Giá nhà Australia giảm 1,1% trong tháng 9 khi lãi suất tăng lên 4,6%, mức cao nhất 15 năm. NAB dự báo giá tại tám thủ phủ giảm 8% năm 2026.

Minh Quân - Hà Anh
#Thị trường nhà ở Australia #Giá nhà #Ngân hàng Trung ương Australia #Lãi suất #NAB

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