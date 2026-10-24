Truy xét người đàn ông tấn công 2 thanh niên bằng hung khí

Một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ bị tình nghi dùng hung khí truy đuổi, tấn công hai thanh niên tại xã Hóc Môn, TP HCM, khiến một người bị thương nặng.

Chiều 24/10, Công an xã Hóc Môn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera an ninh để truy tìm người đàn ông liên quan đến vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, người dân lưu thông qua khu vực giao lộ Bà Triệu – Song Hành Quốc lộ 22 nghe tiếng la hét, sau đó phát hiện hai thanh niên bị một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ truy đuổi, tấn công.

Bị đuổi đánh, hai thanh niên bỏ lại xe máy trên đường rồi tìm cách chạy thoát. Trong lúc tháo chạy, một người bị thương, cố tìm nơi ẩn nấp trong con hẻm gần đó nhưng sau đó gục xuống trước hiên nhà dân.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường,

Phát hiện bạn gặp nạn, người đi cùng đã hỗ trợ đưa nạn nhân rời khỏi vị trí này để tránh bị tiếp tục truy đuổi. Theo những người chứng kiến, nạn nhân bị thương nặng, mất nhiều máu. Người dân sau đó nhanh chóng hỗ trợ đưa người này đến bệnh viện cấp cứu.

Trong khi đó, người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ được cho là đã lên xe máy rời khỏi khu vực ngay sau vụ tấn công. Tại nơi xảy ra sự việc, hai xe máy của các nạn nhân vẫn còn nằm trên đường, một số vết máu được ghi nhận dọc tuyến đường và khu vực nạn nhân bỏ chạy.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, tiến hành kiểm tra hiện trường, xác minh lời khai của những người liên quan và rà soát hệ thống camera an ninh quanh khu vực giao lộ Bà Triệu – Song Hành Quốc lộ 22 nhằm xác định hướng di chuyển của người bị tình nghi.

Hiện Công an xã Hóc Môn đang phối hợp các đơn vị liên quan truy tìm người đàn ông nói trên, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc, danh tính những người liên quan và hung khí được sử dụng.