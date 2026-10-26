Thang máy cao 36.000 km, khoa học viễn tưởng hay tương lai có thật?

Thay vì phóng tên lửa tiêu tốn hàng tấn nhiên liệu, con người có thể một ngày bước vào thang máy và đi thẳng lên quỹ đạo Trái Đất.

Thang máy không gian là ý tưởng xây dựng một hệ thống vận chuyển nối bề mặt Trái Đất với không gian, sử dụng những sợi cáp khổng lồ và các cabin leo dọc theo chúng. Khái niệm này từng xuất hiện trong khoa học viễn tưởng, nhưng thực tế đã được các nhà khoa học nghiên cứu nghiêm túc trong nhiều thập niên. Nếu thành công, nó có thể thay đổi cách con người đưa vệ tinh, vật liệu xây dựng và thậm chí cả con người lên quỹ đạo.

Trong mô hình phổ biến nhất, một trạm neo được đặt gần đường xích đạo, nối với một sợi cáp vươn lên cao hơn quỹ đạo địa tĩnh, cách mặt đất khoảng 35.786 km. Ở đầu ngoài của cáp, một đối trọng giúp duy trì lực căng nhờ chuyển động quay của Trái Đất. Các cabin vận chuyển sẽ leo dọc sợi cáp bằng động cơ điện, thay vì phải mang theo toàn bộ nhiên liệu như tên lửa thông thường. Về lý thuyết, hệ thống này có thể hoạt động liên tục và giảm đáng kể chi phí vận chuyển hàng hóa lên không gian khi đã hoàn thiện.

Ảnh: skyatnightmagazine.com

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không nằm ở việc chế tạo cabin hay động cơ, mà ở chính sợi cáp. Nó phải đủ nhẹ để không bị trọng lượng của bản thân kéo đứt, đồng thời đủ bền để chịu lực căng khổng lồ và những tác động từ môi trường vũ trụ. Thép thông thường không đáp ứng được yêu cầu này. Các vật liệu tiên tiến như ống nano carbon hay graphene thường được nhắc đến như ứng viên tiềm năng, nhưng việc sản xuất chúng thành một sợi cáp dài hàng chục nghìn kilômét với chất lượng đồng đều vẫn vượt xa khả năng công nghệ hiện nay.

Ngay cả khi giải quyết được bài toán vật liệu, thang máy không gian vẫn phải đối mặt với những nguy cơ khác. Sợi cáp có thể bị va chạm bởi rác vũ trụ, thiên thạch nhỏ hoặc chịu tác động của gió mạnh và sét ở phần gần mặt đất. Việc triển khai, giữ ổn định và sửa chữa một cấu trúc dài hàng chục nghìn kilômét sẽ đòi hỏi những công nghệ chưa từng được vận hành ở quy mô tương tự. Các nhà nghiên cứu cũng phải tính đến chi phí xây dựng, an toàn vận hành và nguy cơ hỏng hóc dây cáp.

Minh họa cabin leo cáp trong hệ thống thang máy không gian. Ảnh: tech.yahoo.com

Vậy thang máy không gian có khả thi không? Về mặt vật lý, ý tưởng này không vi phạm những định luật cơ bản đã biết. Một nghiên cứu của Viện Hàn lâm Du hành vũ trụ Quốc tế đánh giá rằng hệ thống có thể khả thi nếu những rủi ro kỹ thuật được giải quyết, nhưng điều đó không đồng nghĩa công nghệ đã sẵn sàng để xây dựng.

Hiện nay, chưa có hệ thống thang máy không gian nào nối mặt đất với quỹ đạo được chế tạo; những thử nghiệm thực tế mới chỉ tập trung vào các thành phần nhỏ như dây nối và cơ cấu di chuyển.

Trong tương lai, nếu vật liệu siêu bền có thể được sản xuất ở quy mô công nghiệp, thang máy không gian có thể giúp vận chuyển hàng hóa lên quỹ đạo thường xuyên hơn, mở ra triển vọng xây dựng các trạm không gian và cơ sở ngoài Trái Đất. Nhưng trước khi con người có thể đi thang máy lên vũ trụ như đi một tòa nhà cao tầng, nhân loại vẫn phải vượt qua một trong những thách thức kỹ thuật lớn nhất từng được đặt ra.