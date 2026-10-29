Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Quỹ Thiện Tâm hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát triển công cụ dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Ngày 28/10/2026, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ký kết hợp tác triển khai “Chương trình tăng cường năng lực cảnh báo sớm và nâng cao năng lực ứng phó nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra tại Việt Nam” giai đoạn 2026-2030.

PV

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác, các bên tập trung vào ba trọng tâm gồm: Phát triển công cụ, phần mềm và giải pháp công nghệ phục vụ giám sát, dự báo, cảnh báo sớm; Hỗ trợ trang thiết bị cho công tác dự báo, cảnh báo, chỉ đạo, điều hành và ứng phó thiên tai; Nâng cao năng lực ứng phó và hành động sớm của cộng đồng thông qua đào tạo, tập huấn, diễn tập, truyền thông và phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai.

Chương trình được triển khai trong 05 năm (2026-2030), chia thành hai giai đoạn. Trong giai đoạn 2026-2028, Quỹ Thiện Tâm dự kiến tài trợ 212 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp các hệ thống công nghệ, phần mềm phòng, chống thiên tai và thí điểm mô hình phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro tại 5 tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Đắk Lắk. Giai đoạn 2029-2030, chương trình dự kiến mở rộng tới các địa phương khác.

anh-4441.jpg

Về công nghệ dự báo và cảnh báo sớm, chương trình tập trung nâng cấp Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam (VNDMS), đồng thời xây dựng hệ thống giám sát thiên tai cấp tỉnh, bảo đảm sự kết nối đồng bộ trong công tác chỉ đạo, giám sát và báo cáo từ Trung ương đến địa phương.

Đặc biệt, chương trình phát triển các mô hình dự báo có độ chi tiết cao, cung cấp thông tin sát với diễn biến thiên tai tại từng địa bàn; gồm: cảnh báo mưa dông trực tiếp đến vị trí người dùng, với thời gian cảnh báo trước từ 30 phút đến 3 giờ; dự báo lượng mưa và các yếu tố khí tượng theo giờ, chi tiết đến cấp phường, xã, đặc khu, với thời hạn dự báo 10 ngày; và mô hình dự báo với thời hạn từ 12 đến 72 giờ.

anh-6111.jpg

Bên cạnh đó, chương trình triển khai các giải pháp cảnh báo lũ theo lưu vực sông, đánh giá tác động ngập lụt đến cấp phường, xã; xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai đến cấp xã; nâng cấp hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và thử nghiệm khoanh vùng cảnh báo đến cấp thôn, bản. Các phần mềm và bản đồ số phục vụ ứng phó thiên tai sẽ cung cấp cơ sở để chính quyền xác định khu vực có nguy cơ, chủ động xây dựng phương án ứng phó và tổ chức sơ tán người dân an toàn.

Song song với phát triển công nghệ, chương trình sẽ hỗ trợ các trang thiết bị phục vụ tính toán, vận hành mô hình dự báo, quan trắc, truyền dữ liệu và thu thập thông tin tại hiện trường. Tại địa phương, các thiết bị cảnh báo sớm, dự báo khí tượng thủy văn và phục vụ cứu hộ, cứu nạn sẽ góp phần nâng cao năng lực theo dõi, chỉ huy và ứng phó thiên tai.

Để công nghệ và thiết bị phát huy hiệu quả, chương trình đặc biệt chú trọng đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã trong việc sử dụng hệ thống giám sát và phần mềm bản đồ ứng phó thiên tai, xây dựng phương án sơ tán an toàn, tổ chức diễn tập và phổ biến kỹ năng phòng, chống thiên tai tại cộng đồng…

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên cho hay, công tác dự báo, cảnh báo thiên tai hiện nay còn gặp nhiều khó khăn do mạng lưới quan trắc tại một số khu vực còn thiếu, dữ liệu chưa được kết nối đồng bộ, thông tin về tác động cụ thể đến người dân và hạ tầng còn hạn chế. Ông kỳ vọng, thông qua chương trình hợp tác ba bên sẽ giúp các công tác ứng phó thiên tai chuyển hướng từ dự báo hiện tượng sang cảnh báo tác động, rủi ro; từ cung cấp thông tin sang hỗ trợ hành động cụ thể, lấy bảo vệ tính mạng người dân làm ưu tiên cao nhất.

Khi triển khai chương trình, các bên sẽ ưu tiên những địa bàn có nguy cơ thiên tai cao, chú trọng các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, đồng thời bảo đảm tính bền vững và khả năng nhân rộng của các mô hình.

anh.jpg

Ông Lý Minh Tuấn - Giám đốc Quỹ Thiện Tâm cho biết: Một khoản hỗ trợ sau thiên tai có thể giúp người dân dựng lại mái nhà đã đổ, nhưng một cảnh báo đến đúng lúc có thể giúp họ sơ tán trước khi lũ về, bảo vệ tính mạng của cả gia đình và tránh được những tổn thất không gì bù đắp được. Hay một chuyến cứu trợ có thể giúp người dân vượt qua những ngày thiếu thốn, nhưng việc trang bị kiến thức, kỹ năng ứng phó, thông tin cảnh báo dễ tiếp cận và năng lực chủ động phòng tránh có thể giúp cả một cộng đồng vững vàng hơn trước những mùa thiên tai tiếp theo… Xuất phát từ những nhu cầu cấp thiết ấy, Quỹ Thiện Tâm đang chuyển hướng mạnh mẽ từ “cứu trợ khẩn cấp” sang “chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm”.

Trong bối cảnh Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu, chương trình hợp tác giữa Vingroup và Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính là bước đi thiết thực nhằm chuyển trọng tâm từ hỗ trợ ngắn hạn sang nâng cao năng lực dài hạn cho cộng đồng; tạo nền tảng xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân và phát triển bền vững đất nước trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu./.

Trong 20 năm qua, Tập đoàn Vingroup thông qua Quỹ Thiện Tâm đã dành hàng nghìn tỷ đồng để hỗ trợ kịp thời hỗ trợ công tác ứng phó, cứu trợ, xây dựng các công trình phòng chống thiên tai. Trong đó, năm 2025 Quỹ đã chi 1.000 tỷ đồng, năm 2024 là 500 tỷ đồng và rất nhiều các hoạt động liên tục qua các năm. Đồng thời, Quỹ cứu trợ trực tiếp cho hàng trăm nghìn người dân, xây mới, sửa chữa 27.000 căn nhà, 7 khu tái định cư, 1.855 trường học/trạm y tế, 350 công trình dân sinh bị thiệt hại sau thiên tai. Quỹ tài trợ 818 trạm đo mưa tự động, trạm quan trắc, giám sát hạn mặn, 45 hệ thống cảnh báo thiên tai cùng các chương trình tập huấn ứng phó tại địa phương...

#Quỹ Thiện Tâm #Vingroup #Phòng chống thiên tai #Cảnh báo thiên tai #Dự báo khí tượng thủy văn

Bài liên quan

Doanh nghiệp

VINGROUP và LEGENDS GLOBAL công bố quan hệ đối tác chiến lược về sân vận động VINFAST - TRỐNG ĐỒNG

Vingroup - tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam và Legends Global, thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quản lý, vận hành sân vận động - nhà thi đấu và địa điểm tổ chức sự kiện - công bố quan hệ đối tác chiến lược về việc quản lý, vận hành sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Theo thỏa thuận, Vingroup và Legends Global sẽ hợp tác chiến lược nhằm đưa Sân vận động VinFast - Trống Đồng trở thành điểm đến hàng đầu thế giới của các sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí tầm cỡ quốc tế. Cùng với việc góp phần đưa các sự kiện đỉnh cao về Sân vận động VinFast - Trống Đồng, Legends Global sẽ phối hợp với Vingroup đảm nhiệm việc quản lý địa điểm, cơ sở vật chất, nhà cung cấp và vận hành các dịch vụ diễn ra trên sân theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp và đẳng cấp cao toàn cầu.

Bên cạnh đó, với kinh nghiệm quý giá được đúc kết từ việc quản lý hơn 450 địa điểm khắp thế giới, tổ chức hơn 20.000 sự kiện lớn và đón hơn 165 triệu khách mỗi năm - Legends Global còn có trọng trách phát triển chuyên môn cho đội ngũ chuyên gia quản lý địa điểm tổ chức sự kiện của Vingroup tại Việt Nam.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Vingroup mở cơ hội để nhà cung ứng Việt nâng vị thế giá trị toàn cầu

Theo PGS.TS Bùi Quang Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đầu tàu cần đặt ở tầm nhìn xa hơn, đó là khả năng giúp các nhà cung ứng cùng trưởng thành.

Nhìn từ Vingroup, ông cho rằng sự dẫn dắt này đang mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực công nghệ, cải thiện vị thế trong chuỗi giá trị và đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Tạo thị trường dài hạn, mở đường cho doanh nghiệp đầu tư lớn

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

VINGROUP ưu đãi phí thuê đất và cam kết đầu ra dài hạn cho doanh nghiệp

Chính sách dành cho doanh nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng: ưu đãi tới 50% phí thuê mặt bằng; cam kết đầu ra; hỗ trợ kết nối, thúc đẩy năng lực sản xuất.

Ngày 16/10/2026 - Tại Hội nghị Tăng cường Nội địa hóa và Phát triển Hệ thống Nhà cung cấp 2026, Vingroup công bố chính sách đặc biệt dành cho các doanh nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng của Tập đoàn, bao gồm: ưu đãi tới 50% phí thuê mặt bằng nhà xưởng; cam kết đầu ra dài hạn; hỗ trợ kết nối, thúc đẩy năng lực sản xuất… Mục tiêu của Vingroup là chung tay cùng các doanh nghiệp đẩy mạnh nội địa hóa, nâng cao giá trị Việt trong chuỗi cung ứng, từng bước đưa Việt Nam thành trung tâm sản xuất và công nghiệp hỗ trợ hàng đầu khu vực.

Hội nghị Tăng cường Nội địa hóa và Phát triển Hệ thống Nhà cung cấp 2026 được Vingroup và VinFast phối hợp tổ chức, quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, cơ khí, chế tạo, gia công và nhiều lĩnh vực thiết yếu khác.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Định nghĩa lại mặt bằng thương mại đáng giá tại Tây Hà Nội

Định nghĩa lại mặt bằng thương mại đáng giá tại Tây Hà Nội

Khi quy hoạch đô thị dần hoàn thiện, tiêu chuẩn đánh giá bất động sản thương mại đáng giá đã vượt ra khỏi khoảng cách tới lõi trung tâm. Nhìn từ các đại lộ thương mại lớn trên thế giới, sức sống dài hạn được kiến tạo bởi cấu trúc 3 lớp: Bán kính kết nối mở rộng - Kích hoạt dòng người thực - Trở thành điểm đến trải nghiệm. Đây cũng là tư duy đang định hình nên tâm điểm giao thương mới tại khu vực phía Tây Thủ đô.

Sống chất riêng, nghỉ dưỡng đúng gu, theo mong muốn tại Vinhomes Royal Island

Sống chất riêng, nghỉ dưỡng đúng gu, theo mong muốn tại Vinhomes Royal Island

Ngôi nhà không chỉ phản ánh thành quả sau nhiều năm gây dựng sự nghiệp, mà còn thể hiện cách mỗi người lựa chọn tận hưởng cuộc sống. Tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), biệt thự đảo, villa Golf, chung cư và shophouse mở ra nhiều phong cách an cư, nghỉ dưỡng và kinh doanh, giúp chủ nhân sở hữu không gian phù hợp với nhu cầu và dấu ấn cá nhân.

SeABank xếp thứ 16 trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam

SeABank xếp thứ 16 trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam

Vừa qua Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tiếp tục được vinh danh thứ 16 trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2026, tăng 8 bậc so với năm trước. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Ngân hàng góp mặt trong Top 50 và lần thứ 9 được ghi danh trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (Profit500).

Ecopark ra mắt Rừng Hồng – trung tâm của Mùa Lễ Hội tại Eco Retreat

Ecopark ra mắt Rừng Hồng – trung tâm của Mùa Lễ Hội tại Eco Retreat

Đại đô thị Eco Retreat được khởi công từ tháng 4/2025, lần lượt ra mắt thị trường các phân khu nhà phố, biệt thự, căn hộ cao tầng. Mới đây nhất, phân khu thấp tầng tại vị trí trung tâm đại đô thị, giữ vai trò là tâm điểm của các kết nối đặc sắc về không gian cảnh quan, quảng trường, xã hội mang tên Rừng Hồng được Ecopark chính thức ra mắt.

SACOMBANK củng cố nền tảng, hướng tới mục tiêu hoàn thành đề án tái cơ cấu theo kế hoạch

SACOMBANK củng cố nền tảng, hướng tới mục tiêu hoàn thành đề án tái cơ cấu theo kế hoạch

Trong bối cảnh tập trung xử lý những tồn đọng từ quá khứ, SACOMBANK đang ghi nhận những chuyển biến đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh quý III/2026. Tổng thu nhập hoạt động đạt mức cao nhất lịch sử, nguồn thu dịch vụ bứt phá, chi phí vận hành giảm mạnh và lợi nhuận trước dự phòng tăng gần 60%.

Ngân hàng tăng cường kết nối toàn cầu, thúc đẩy ESG và công nghệ tại AEF 2026

Ngân hàng tăng cường kết nối toàn cầu, thúc đẩy ESG và công nghệ tại AEF 2026

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, ngày 27/10, Nam A Bank tiếp tục khẳng định vai trò đối tác chiến lược toàn cầu thông qua hoạt động chia sẻ về ESG, tài chính xanh, công nghệ lượng tử và ký kết hợp tác đa bên nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực chuyển đổi bền vững, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn.

Mỗi tờ vé số lời 1000đ của cha và ước mơ học hết đại học của cô sinh viên

Mỗi tờ vé số lời 1000đ của cha và ước mơ học hết đại học của cô sinh viên

Ngày 25/10/2026, tại chương trình “Thắp sáng ước mơ’ của Đại học Cần Thơ, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC – Phân bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Petrovietnam đã trao 60 suất học bổng “Hạt Ngọc Mùa Vàng”, tổng trị giá 420 triệu đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Hành trình khám phá khoa học có thể thay đổi tương lai tại VinFuture 2026

Hành trình khám phá khoa học có thể thay đổi tương lai tại VinFuture 2026

“Quá trình xét chọn các hạng mục giải thưởng VinFuture 2026 kéo dài bởi có quá nhiều nhà khoa học và công trình xứng đáng được vinh danh”, GS. Daniela Rus, thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture, Top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất giới AI toàn cầu theo bình chọn của tạp chí uy tín TIME, chia sẻ về quá trình xét chọn năm nay.

Ngôi nhà có bờ biển riêng thiết lập địa vị mới cho giới thượng lưu tại Vinhomes Green Paradise

Ngôi nhà có bờ biển riêng thiết lập địa vị mới cho giới thượng lưu tại Vinhomes Green Paradise

Đối với giới thượng lưu, một căn biệt thự đẹp có thể dễ dàng sở hữu bằng tài chính, nhưng một dải bờ biển riêng ngay sau nhà lại là đặc quyền hữu hạn. Tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, những ngôi nhà có bờ biển riêng và cách Bến Thành chỉ khoảng 13 phút di chuyển thiết lập một vị thế hoàn toàn mới cho những chủ nhân thượng lưu.