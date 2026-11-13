Quốc hội bổ sung chương trình, xem xét công tác nhân sự

Với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thống nhất bổ sung nội dung xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền vào chương trình.

Với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thống nhất bổ sung nội dung xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền vào chương trình.

Quốc hội bổ sung nội dung công tác nhân sự. Ảnh: Quốc hội.

Chiều 13/11, Quốc hội khóa XVI biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung chương trình kỳ họp thứ hai, trong đó có nội dung về công tác nhân sự và điều chỉnh hình thức quyết nghị đối với việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ.

Trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, việc đề xuất điều chỉnh chương trình kỳ họp được thực hiện trên cơ sở ý kiến của cấp có thẩm quyền và đề nghị của các cơ quan liên quan.

Sau khi xem xét từng nội dung cụ thể, căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép sửa đổi, bổ sung hai nội dung trong chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Nội dung thứ nhất là bổ sung một nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền vào chiều 13/11.

Nội dung thứ hai liên quan đến việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chuyển nội dung điều chỉnh địa giới hành chính giữa hai địa phương từ hình thức quyết nghị trong nghị quyết kỳ họp sang xem xét, thông qua một nghị quyết riêng của Quốc hội. Nghị quyết này dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua chiều 21/11.

Có 100% đại biểu tham gia biểu quyết nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Theo lịch làm việc ngày 13/11, ngoài nội dung công tác nhân sự, Quốc hội còn xem xét nhiều vấn đề quan trọng.

Trong đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035; việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Các đại biểu cũng thảo luận tại tổ về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi), dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Trước đó, trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025.

Quốc hội cũng dành thời gian thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) cùng một số nội dung khác thuộc chương trình kỳ họp.