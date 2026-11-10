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Chính trị

Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc cho nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính

Ngày 10/11, tại Hoàng cung Nhật Bản ở thủ đô Tokyo đã diễn ra Lễ trao tặng Huân chương Mặt trời mọc cho nguyên Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính.

Theo Ngọc Huân-Tuấn Nhật/VOV-Tokyo

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính được trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự vì những đóng góp trong việc tăng cường quan hệ hợp tác và tình hữu nghị thân thiết giữa Nhật Bản và Việt Nam.

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Nguyên Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Phạm Minh Chính được Nhà Vua Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự. Ảnh: Nguyễn Tuyến/PV TTXVN tại Nhật Bản

Theo đánh giá của phía Nhật Bản, trong thời gian đảm nhiệm cương vị Thủ tướng, ông Phạm Minh Chính đã đóng góp hết mình cho việc nâng cấp quan hệ Nhật Bản - Việt Nam lên Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời nỗ lực thúc đẩy cụ thể hóa và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hợp tác, nhằm đưa khuôn khổ quan hệ song phương mới giữa hai nước đạt được những kết quả thực chất.

Bên cạnh đó, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng được trao tặng Huân chương Mặt trời mọc có ngôi sao vàng và bạc vì những đóng góp trong việc thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Ngoài ra, 4 cá nhân Việt Nam khác là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo có đóng góp thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa hai nước cũng nằm trong danh sách trao tặng Huân chương đợt mùa Thu năm 2026.

Huân chương Mặt trời mọc là phần thưởng cao quý của Nhật Bản, được trao tặng cho các cá nhân với những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, phát triển văn hóa Nhật Bản, cùng những cống hiến tiêu biểu khác.

#Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính #Huân chương Mặt trời mọc #Quan hệ Việt Nam- Nhật Bản

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