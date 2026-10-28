Người đàn ông 70 tuổi bị gấu tấn công dù đã cố chống trả

Một người đàn ông không may mắn ở Trùng Khánh dù đã cố ném đá để đuổi gấu đen đi, nhưng lại vô tình khiến nó nổi giận và bị cào trong lúc phản kháng.

Mới đây, một vụ rượt đuổi giữa người và gấu đã xảy ra tại thị trấn Tucheng, huyện Vô Tích, thành phố Trùng Khánh. Một cụ ông ngoài 70 tuổi đã phát hiện một con gấu đen bên vệ đường, nhặt một hòn đá và ném để xua đuổi nó, nhưng điều này đã khiến con gấu tức giận, liền đuổi theo và tấn công cụ ông, khiến ông bị cào xước và phải tiêm phòng.

Video: STheadline

Hình ảnh từ camera giám sát trực tuyến cho thấy người đàn ông lớn tuổi nói trên đã nhìn thấy một con gấu đen băng qua đường và đi về phía lề đường khi đi qua khu dân cư Tucheng thuộc thị trấn Tucheng, huyện Vô Tích, thành phố Trùng Khánh, gần sông.

Ông lão nhặt một hòn đá ném về phía con gấu đen để đuổi nó đi, nhưng con gấu đen không những không bỏ đi mà còn trở nên hung dữ và đuổi theo ông lão. Ông lão sợ hãi bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn bị con gấu đen vồ lấy và ngã vào bụi cây bên kia đường.

Các cán bộ của chính quyền thị trấn Tucheng, huyện Vô Tích và một cán bộ cộng đồng từ cộng đồng Tucheng đã trả lời báo Red Star News, cho biết người đàn ông lớn tuổi liên quan không bị chó cắn, chỉ bị trầy xước nhẹ. Sau khi được tiêm phòng, người đàn ông đã về nhà và khỏe mạnh.