Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Nghiên cứu sửa đổi Điều lệ Đảng theo hướng khoa học, dân chủ

Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương nêu rõ, việc xác định phạm vi, mức độ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải căn cứ vào kết quả tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận; không ấn định trước nội dung sửa đổi, bổ sung, đồng thời không né tránh những vấn đề mới đặt ra.

Bình Nguyên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Kết luận số 103 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Tiến hành khoa học, dân chủ, khách quan, thận trọng

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét tờ trình của Bộ Chính trị về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; đã thảo luận và thống nhất kết luận cơ bản thống nhất về mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, nội dung và phương pháp của Đề cương.

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Ảnh: TTXVN.
Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Ảnh: TTXVN.

Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu trong quá trình tiếp thu, hoàn thiện Đề cương và tổ chức nghiên cứu, cần quán triệt sâu sắc các yêu cầu sau:

Một là, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng là nhiệm vụ hệ trọng, phải được tiến hành khoa học, dân chủ, khách quan, thận trọng; kết hợp chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận, kế thừa những giá trị đã được khẳng định và tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm phù hợp. Việc xác định phạm vi, mức độ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải căn cứ vào kết quả tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận; không ấn định trước nội dung sửa đổi, bổ sung, đồng thời không né tránh những vấn đề mới đặt ra.

Mọi đề xuất phải giữ vững bản chất, mục tiêu, nền tảng tư tưởng, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng, trọng tâm là nguyên tắc tập trung dân chủ; bảo đảm Điều lệ Đảng chặt chẽ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện; có tính ổn định và sức sống lâu dài.

Hai là, việc nghiên cứu, tổng kết phải đặt trong tổng thể công tác chuẩn bị Đại hội XV của Đảng, gắn kết chặt chẽ với tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh và các nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn lớn của nhiệm kỳ; bảo đảm đồng bộ với quá trình nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị và Hiến pháp. Kịp thời cập nhật, nâng tầm những quan điểm, chủ trương có liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của Đảng thành những vấn đề cần tổng kết, nghiên cứu; không chuyển "cơ học" nội dung nghị quyết vào Điều lệ Đảng.

Chỉ đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng đối với những vấn đề thật sự cần thiết

Ba là, lấy thực tiễn làm căn cứ quan trọng để nghiên cứu, đề xuất. Tổ chức tổng kết từ cơ sở, đến từng chi bộ, từng đảng viên, phản ánh khách quan, trung thực những vấn đề phát sinh trong thi hành Điều lệ Đảng.

Tập trung vào những vấn đề thực tiễn đặt ra trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; về phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; vận hành mô hình tổ chức mới, chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; quan hệ giữa tập thể, cá nhân và người đứng đầu; công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, kỷ luật; chuyển đổi số, dữ liệu và tác động của khoa học, công nghệ đối với tổ chức và hoạt động của Đảng; các nội dung đang thí điểm và những yêu cầu đặt ra trong kỷ nguyên mới.

Mỗi đề xuất cụ thể về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải có căn cứ lý luận và thực tiễn vững chắc, làm rõ sự cần thiết, phương án, tác động, điều kiện thực hiện và tính khả thi.

Bốn là, căn cứ kết quả tổng kết thực tiễn và nghiên cứu, phân định rõ vướng mắc từ quy định của Điều lệ Đảng, từ văn bản thi hành hay từ tổ chức thực hiện để xác định rõ hướng xử lý đối với từng nội dung theo 4 hướng: Tiếp tục kế thừa; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; giao Trung ương quy định, hướng dẫn; tiếp tục tổng kết, thí điểm, kiểm chứng.

Chỉ đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng đối với những vấn đề thật sự cần thiết, đã được thực tiễn kiểm nghiệm, có tính nguyên tắc, phổ biến, ổn định, khả thi và có giá trị thực hiện lâu dài; những vấn đề chưa đủ độ chín, còn có ý kiến khác nhau hoặc thường xuyên biến động thì tiếp tục tổng kết, nghiên cứu, thí điểm trước khi xem xét.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện Đề cương và tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, căn cứ tình hình thực tiễn của hoạt động tổng kết, nghiên cứu để chỉ đạo rà soát, cập nhật, điều chỉnh một số nội dung cụ thể của Đề cương.

Bảo đảm sự liên thông, thống nhất giữa Đề cương tổng thể, các nhóm nghiên cứu, hệ thống chuyên đề và Báo cáo tổng thể; lấy ý kiến rộng rãi, thực chất, phát huy trí tuệ của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, chuyên gia, nhà khoa học.

Trong thời gian chưa sửa đổi Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị chỉ đạo hoàn thiện các quy định, hướng dẫn bảo đảm thực hiện thống nhất các nội dung đang thí điểm.

Trung ương yêu cầu thực hiện đúng lộ trình: Năm 2026 hoàn thiện Đề cương, phương pháp, hệ thống chuyên đề, hướng dẫn và các điều kiện tổ chức thực hiện. Năm 2027 - 2028 tập trung nghiên cứu, khảo sát, tổng kết mô hình, tổng kết thí điểm, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng thể và lấy ý kiến. Năm 2029 tiếp thu, cập nhật, chỉnh lý và hoàn thiện Báo cáo tổng thể. Các sản phẩm nghiên cứu được bàn giao cho Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XV sau khi được thành lập để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/nghien-cuu-sua-doi-bo-sung-dieu-le-dang-khong-ne-tranh-nhung-van-de-moi-dat-ra-post1885276.tpo?gidzl=y_QXCNnLL4d-uQaqV4bLJFBhgpLd5rKTkBxzCc4LK4gxwQKsOaGB7Usu_c4q5rSRxRwfDsQxcinAUbrSIW
#Điều lệ Đảng #Ban Chấp hành Trung ương #Tổng Bí thư #Chỉnh đốn Đảng #Nghiên cứu sửa đổi

Bài liên quan

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo xây dựng điều lệ Đảng dựa trên tổng kết thực tiễn

Chiều 16/8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng đã chủ trì phiên họp Thường trực của Ban chỉ đạo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu “Chỉ nghiên cứu đưa vào điều lệ những vấn đề đã được tổng kết, kiểm nghiệm, có tính nguyên tắc, nền tảng, ổn định lâu dài và cần thực hiện thống nhất trong toàn Đảng. Những nội dung cụ thể hóa phải được đặt đúng cấp độ văn bản. Những vấn đề chưa đủ căn cứ phải tiếp tục nghiên cứu, không chuyển cơ học nội dung nghị quyết vào điều lệ".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với báo cáo, các đề xuất của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng và lộ trình chuẩn bị hồ sơ trình Bộ Chính trị, trình Hội nghị Trung ương 4. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chỉ đạo bảo đảm thống nhất về quan điểm chính trị, cơ sở lý luận và yêu cầu thực tiễn; sự đồng bộ giữa nghiên cứu Điều lệ Đảng với các nhiệm vụ tổng kết lớn của Trung ương. Đồng thời, việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải đặt trong tổng thể công tác chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 15, gắn chặt với tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và đặc biệt là tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các quá trình này phải bổ sung luận cứ cho nhau, bảo đảm sự đồng bộ giữa quá trình tổng kết, nghiên cứu và hoàn thiện các văn kiện.

Xem chi tiết

Chính trị

17 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Chỉ đạo nghiên cứu sửa Điều lệ Đảng

Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thay mặt Bộ Chính trị ký Quyết định số 207 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo).

vnapotalkhaimachoinghilanthubabanchaphanhtrunguongdangkhoaxiv8899057-17845171476992098489981.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị Trung ương. Ảnh: TTXVN
Xem chi tiết

Chính trị

Toàn văn Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025)

Báo Tri thức và Cuộc sống giới thiệu toàn văn "Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng".

3.jpg
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

I- KẾT QUẢ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới

Ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới (Thông báo số 194-TB/VPTW, ngày 12/10/2026).

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới

Ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới (Thông báo số 194-TB/VPTW, ngày 12/10/2026).