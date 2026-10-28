Một phường ở Huế đóng cửa nghĩa trang để thực hiện quy hoạch

Phường Thuận An (TP Huế) sẽ đóng cửa các nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn để thực hiện quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và bảo vệ môi trường.

Ngày 28/10, thông tin từ UBND phường Thuận An (TP. Huế) cho biết, từ ngày 31/10, các nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn phường sẽ đóng cửa, cấm chôn cất người chết và xây dựng mới lăng mộ.

Theo đó, người dân có nhu cầu mai táng sẽ được hướng dẫn đến nghĩa trang Phú Xuân cũ, nay thuộc xã Phú Hồ; hoặc nghĩa trang xã Phú Diên cũ, nay thuộc xã Phú Vinh, theo quy hoạch và quy định hiện hành.

Các nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn Phường Thuận An sẽ đóng cửa, cấm chôn cất từ ngày 31/10.



UBND phường Thuận An giao đơn vị dịch vụ sự nghiệp công tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội để người dân nắm thông tin. Chính quyền sẽ kiểm tra, tham mưu xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Các tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm phổ biến thông báo, vận động và khuyến khích người dân lựa chọn hỏa táng để được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí của Nhà nước.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo phường Thuận An, chia sẻ: “Việc đóng cửa các nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn phường xuất phát từ yêu cầu quản lý quỹ đất, thực hiện quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và bảo vệ môi trường. Nhiều năm qua, việc người dân chôn cất người chết, xây dựng lăng mộ đồ sộ đã làm lãng phí nguồn tài nguyên đất và ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân…”.

Trước đó, UBND TP Huế đã ban hành quy định tổ chức lễ tang tối đa không quá 72 giờ nhằm xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm và bảo vệ môi trường. HĐND TP Huế cũng thông qua chính sách hỗ trợ 100% chi phí hỏa táng đến năm 2030.