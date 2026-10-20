Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mitsubishi Outlander mild-hybrid 2026 lộ diện tại VIệt Nam, chờ ra mắt

Số hóa - Xe

Mitsubishi Outlander mild-hybrid 2026 lộ diện tại VIệt Nam, chờ ra mắt

Mới đây, hình ảnh một chiếc Mitsubishi Outlander 2026 mới màu đen đã xuất hiện tại Việt Nam, xe được chuyên chở di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam.

Hải Nam
Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh một chiếc Mitsubishi Outlander thế hệ mới màu đen xuất hiện trên xe chuyên dụng di chuyển qua cao tốc Bắc - Nam, đoạn thuộc địa phận Nghệ An. Hiện chưa rõ chiếc Outlander 2026 mới này được đưa về Việt Nam nhằm phục vụ mục đích gì.
Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh một chiếc Mitsubishi Outlander thế hệ mới màu đen xuất hiện trên xe chuyên dụng di chuyển qua cao tốc Bắc - Nam, đoạn thuộc địa phận Nghệ An. Hiện chưa rõ chiếc Outlander 2026 mới này được đưa về Việt Nam nhằm phục vụ mục đích gì.
Hiện Mitsubishi Motors Việt Nam cũng chưa công bố thời điểm ra mắt cụ thể, giá bán hay cấu hình dành cho thị trường trong nước. Tuy nhiên, sự xuất hiện này diễn ra trong bối cảnh Mitsubishi đã xác nhận kế hoạch đưa Outlander 2026 về nước.
Hiện Mitsubishi Motors Việt Nam cũng chưa công bố thời điểm ra mắt cụ thể, giá bán hay cấu hình dành cho thị trường trong nước. Tuy nhiên, sự xuất hiện này diễn ra trong bối cảnh Mitsubishi đã xác nhận kế hoạch đưa Outlander 2026 về nước.
Trước đó, ông Tomoki Yanagawa, Tổng Giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam, đã xác nhận kế hoạch phân phối Outlander thế hệ mới tại Việt Nam trong năm nay, bên lề sự kiện ra mắt Mitsubishi Pajero thế hệ mới ở Nhật Bản. Theo thông tin được công bố, mẫu xe sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid nhẹ (mild-hybrid).
Trước đó, ông Tomoki Yanagawa, Tổng Giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam, đã xác nhận kế hoạch phân phối Outlander thế hệ mới tại Việt Nam trong năm nay, bên lề sự kiện ra mắt Mitsubishi Pajero thế hệ mới ở Nhật Bản. Theo thông tin được công bố, mẫu xe sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid nhẹ (mild-hybrid).
Ở thế hệ mới, Mitsubishi Outlander sở hữu kích thước tổng thể với chiều dài 4.710 mm, rộng 1.862 mm, cao 1.740 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.706 mm, đi cùng khoảng sáng gầm xe khoảng 210 mm. Các thông số này đều gia tăng đáng kể so với thế hệ trước đó.
Ở thế hệ mới, Mitsubishi Outlander sở hữu kích thước tổng thể với chiều dài 4.710 mm, rộng 1.862 mm, cao 1.740 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.706 mm, đi cùng khoảng sáng gầm xe khoảng 210 mm. Các thông số này đều gia tăng đáng kể so với thế hệ trước đó.
Ngoại thất của xe ghi nhận sự thay đổi toàn diện theo ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield hiện đại, mang nhiều nét tương đồng với mẫu MPV Xpander. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày đặt cao, cụm đèn chiếu sáng chính LED.
Ngoại thất của xe ghi nhận sự thay đổi toàn diện theo ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield hiện đại, mang nhiều nét tương đồng với mẫu MPV Xpander. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày đặt cao, cụm đèn chiếu sáng chính LED.
Tại thị trường quốc tế, mẫu SUV cỡ C này được tích hợp nhiều tiện ích hiện đại như: màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), đế sạc không dây...
Tại thị trường quốc tế, mẫu SUV cỡ C này được tích hợp nhiều tiện ích hiện đại như: màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), đế sạc không dây...
Mitsubishi Outlander thế hệ mới được trang bị hệ thống âm thanh Yamaha, điều hòa tự động 3 vùng độc lập và cửa sổ trời toàn cảnh. Xe tiếp tục duy trì kết cấu 3 hàng ghế dạng 5+2, trong đó hàng ghế thứ ba có khả năng gập phẳng để mở rộng không gian chứa đồ.
Mitsubishi Outlander thế hệ mới được trang bị hệ thống âm thanh Yamaha, điều hòa tự động 3 vùng độc lập và cửa sổ trời toàn cảnh. Xe tiếp tục duy trì kết cấu 3 hàng ghế dạng 5+2, trong đó hàng ghế thứ ba có khả năng gập phẳng để mở rộng không gian chứa đồ.
Tham khảo tại thị trường Bắc Mỹ, phiên bản mild-hybrid của Outlander 2026 được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp 1.5L kết hợp cùng hệ thống điện 48V.
Tham khảo tại thị trường Bắc Mỹ, phiên bản mild-hybrid của Outlander 2026 được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp 1.5L kết hợp cùng hệ thống điện 48V.
Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 279 Nm, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian S-AWC. Mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp theo công bố vào khoảng 8,7 lít/100 km.
Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 279 Nm, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian S-AWC. Mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp theo công bố vào khoảng 8,7 lít/100 km.
Mitsubishi Outlander thế hệ mới được kỳ vọng sẽ có đầy đủ các trang bị, trong đó có hệ thống an toàn chủ động (ADAS). Công nghệ này cũng đang xuất hiện trên Mitsubishi Destinator, thậm chí ngay từ phiên bản tiêu chuẩn.
Mitsubishi Outlander thế hệ mới được kỳ vọng sẽ có đầy đủ các trang bị, trong đó có hệ thống an toàn chủ động (ADAS). Công nghệ này cũng đang xuất hiện trên Mitsubishi Destinator, thậm chí ngay từ phiên bản tiêu chuẩn.
Được biết, Outlander trở lại danh mục sản phẩm của hãng tại Việt Nam trong năm nay. Mẫu SUV hạng C này từng tạm ngừng kinh doanh từ cuối năm 2025, nay trở lại với thế hệ mới nhất, đồng thời chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản thay vì tiếp tục lắp ráp trong nước.
Được biết, Outlander trở lại danh mục sản phẩm của hãng tại Việt Nam trong năm nay. Mẫu SUV hạng C này từng tạm ngừng kinh doanh từ cuối năm 2025, nay trở lại với thế hệ mới nhất, đồng thời chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản thay vì tiếp tục lắp ráp trong nước.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mitsubishi Outlander 2026 mới.
Hải Nam
#Mitsubishi Outlander mild-hybrid 2026 lộ diện #Mitsubishi Outlander 2026 mới #Mitsubishi Outlander 2026 veef Việt Nam #Mitsubishi Outlander 2026 ra mắt Việt Nam #xe SUV Mitsubishi Outlander 2026 #giá xe Mitsubishi Outlander 2026

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT