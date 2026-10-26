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Số hóa - Xe

MG HS tại Việt Nam giảm giá "sập sàn", SUV cỡ C chỉ từ 455 triệu đồng

Với mức giảm "sập sàn", giá bán ra thực tế hiện chỉ từ 455-499 triệu đồng khiến mẫu SUV MG HS rẻ ngang những mẫu xe hạng A như Kia Morning và Hyundai Grand i10.

Nguyễn Thảo
Video: MG HS 2024 chốt giá từ 699 triệu tại Việt Nam có gì?

Cụ thể, khảo sát tại một số đại lý ở Hà Nội hiện đang rao bán MG HS hiện có giá chỉ còn 455 triệu đồng ở bản tiêu chuẩn 1.5T DEL và 499 triệu đồng ở bản cao cấp 1.5T LUX. Giá niêm yết của mẫu xe này ở hai phiên bản lần lượt là 699 triệu và 749 triệu đồng. Như vậy, so với giá niêm yết, MG HS 1.5T DEL giảm đến 244 triệu trong khi bản 1.5T LUX rẻ hơn 250 triệu đồng.

Với giá bán thực tế từ 455-499 triệu đồng, MG HS rẻ ngang những mẫu xe hạng A như Kia Morning và Hyundai Grand i10. Thậm chí, xe còn rẻ hơn cả SUV hạng A như Toyota Raize hay Kia Sonet. Tất nhiên, đây cũng là mẫu xe có giá bán thực tế thấp nhất trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam hiện nay.

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MG HS tại Việt Nam giảm giá "sập sàn", SUV cỡ C chỉ từ 455 triệu đồng.

Tất nhiên, không phải chiếc MG HS nào cũng được giảm giá tại đại lý. Mức giảm giá này chỉ áp dụng cho những chiếc MG HS sản xuất năm 2024 (số VIN 2024) nhằm giải phóng hàng tồn tại đại lý.

So với xe sản xuất mới, MG HS số VIN 2024 sở hữu thiết kế và trang bị không khác biệt. Tuy nhiên, xe sẽ bị mất giá hơn khi bán lại. Đồng thời, số lượng và màu sắc của những chiếc xe được giảm giá cũng sẽ bị giới hạn.

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So với xe sản xuất mới, MG HS số VIN 2024 sở hữu thiết kế và trang bị không khác biệt. Tuy nhiên, xe sẽ bị mất giá hơn khi bán lại.

MG HS đã quay trở lại thị trường Việt Nam vào tháng 1/2024 sau hơn 1 năm vắng bóng. Tương tự phiên bản cũ, xe cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. So với những đối thủ cùng phân khúc, MG HS có bất lợi lớn nhất là thương hiệu. Trong khi đó, trang bị của xe cũng khá dồi dào.

Mẫu SUV cỡ C đến từ Trung Quốc này sở hữu hệ thống đèn LED, mâm 18 inch, cửa cốp chỉnh điện, ghế trước chỉnh điện đa hướng với tính năng sưởi, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch đặt nổi trên mặt táp-lô, 4 cổng USB, nguồn điện 12V, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, đèn viền trang trí 256 màu và hệ thống âm thanh Bose 8 loa với 1 loa siêu trầm.

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Trái tim" của MG HS là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 173 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm.

Bên cạnh đó là những tính năng an toàn chủ động ADAS như hệ thống kiểm soát hành trình, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, giám sát điểm mù phía sau, phát hiện điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, điều chỉnh làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo lùi và camera 360 độ.

"Trái tim" của MG HS là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 173 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước đồng thời tiêu thụ lượng xăng trung bình 6,8 lít/100 km.

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Về vận hành, MG ZS Hybrid+ trang bị động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh chu trình Atkinson, công suất 102 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 128 Nm tại 4.500 vòng/phút. Kết hợp cùng mô-tơ điện công suất 136 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, tổng công suất hệ thống đạt 196 mã lực và 465 Nm.
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