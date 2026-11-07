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Số hóa - Xe

Mercedes-Benz Việt Nam triệu hồi hơn 3.200 xe sang lỗi cụm khóa cửa

Mercedes-Benz Việt Nam tiếp tục triệu hồi bổ sung lần 2 (triệu hồi lần ba) loạt ôtô lỗi cụm khóa cửa với khoảng hơn 3.200 chiếc, gồm cả xe lắp ráp và nhập khẩu.

Nguyễn Thảo
VIdeo: Trairt nghiệm Mercedes-AMG C 43 4MATIC tại Việt Nam.

Sau hai lần triệu hồi vào tháng 9/2026, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) tiếp tục phải thực hiện đợt triệu hồi thứ ba đối với nhiều mẫu xe do lỗi công tắc khóa cửa có thể gây nguy cơ tự trôi tại thị trường trong nước.

Theo thông báo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (thuộc Bộ Công Thương), MBV sẽ triệu hồi (mở rộng lần 2) để kiểm tra và thay cụm ổ khóa cửa phía trước bên người lái, ảnh hưởng đến tổng cộng 3.207 ôtô.

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Mercedes-Benz Việt Nam bổ sung mẫu AMG C 43 4MATIC vào danh sách triệu hồi.

Trong số này, các mẫu xe lắp ráp trong nước (sản xuất từ tháng 7/2021 đến tháng 11/2023) chiếm 2.791 chiếc gồm các mẫu: C200/300, AMG C 43 4MATIC, GLC200/300 4MATIC; cùng với xe nhập khẩu (sản xuất từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2023) với 416 chiếc, gồm các mẫu: AMG A 35 4MATIC, AMG GLA 45 S 4MATIC/AMG, GLB 35 4MATIC/GLB 200.

Bên cạnh đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng thông báo đợt triệu hồi lần này vẫn giữ nguyên thông tin chi tiết tương tự hai đợt đã được MBV triển khai trước đây. Qua ba lần triệu hồi, tổng số lượng xe bị ảnh hưởng lên tới 4.353 chiếc.

Từ ngày 20/11/2026 đến 31/12/2031, chủ sở hữu xe trong diện triệu hồi mới này có thể mang phương tiện đến các đại lý và xưởng dịch vụ Mercedes-Benz trên toàn quốc để được kiểm tra và thay mới cụm ổ khóa cửa bên người lái xe. Thời gian sửa chữa dự kiến kéo dài khoảng 2 giờ 30 phút cho mỗi xe.

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Mercedes-Benz C200/C300 (lắp ráp trong nước) và GLB200/C300 (nhập khẩu) cũng bị gọi triệu hồi vào tháng 9/2026 vừa qua.

Nguyên nhân của lỗi triệu hồi lần này do vật liệu bao kín của công tắc nhỏ (microswitch) bên trong cụm ổ khóa phía trước bên người lái có thể dễ hấp thụ độ ẩm và bị ăn mòn, gây hỏng bộ phận này. Do đó, hệ thống trên xe sẽ không phát hiện được thời điểm mở cửa, phanh đỗ và/hoặc tính năng tự động chuyển sang chế độ đỗ (Auto Park) có thể không tự động kích hoạt, dẫn tới việc xe có thể tự di chuyển và tăng nguy cơ va chạm.

Trước đó, vào tháng 9 vừa qua, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (thuộc Bộ Công thương) đã công bố hai đợt triệu hồi đối với 1.146 chiếc do lỗi công tắc khóa cửa có thể gây nguy cơ tự trôi, gồm các mẫu xe: Mercedes-Benz C200/C300 (lắp ráp trong nước) và GLB200/C300 (nhập khẩu).

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