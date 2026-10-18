Video: Đánh giá Maserati Grecale GT tại Việt Nam.

Bước sang mùa giải thứ 10 với chủ đề “The Next Champion”, giải đấu quy tụ gần 1.000 golfer, đại diện 50 ban điều hành các hiệp hội, hội và câu lạc bộ golf trên toàn quốc. Hơn 300 golfer tham dự vòng chung kết ngày 16/10 tại sân golf Tân Sơn Nhất.

Maserati Việt Nam ghi dấu ở chiến thắng HIO tại Tân Sơn Nhất Championship.

Điểm nhấn tại vòng chung kết là cú HIO của golfer Phạm Thành Giang tại hố 8D, khoảng cách 163 yard. Cú đánh xuất sắc mang về cho golfer phần thưởng là chiếc Maserati Grecale trị giá gần 4 tỷ đồng, ghi thêm một chiến thắng đáng nhớ trong các giải đấu có sự đồng hành của Maserati Việt Nam.

Trước đó, tại HTV Swing Cup 2025 diễn ra ngày 26–27/12/2025 trên cùng sân golf, một golfer cũng giành Maserati Grecale bằng cú HIO tại hố 8D. Chiếc xe sau đó đã được Maserati Việt Nam phối hợp cùng Ban tổ chức bàn giao cho người chiến thắng.

Điểm nhấn tại vòng chung kết là cú HIO của golfer Phạm Thành Giang tại hố 8D, khoảng cách 163 yard.

HIO là một trong những khoảnh khắc hiếm có trên sân golf, khi người chơi đưa bóng từ vị trí phát bóng vào lỗ chỉ bằng một cú đánh. Thành tích ấy là sự hội tụ của kỹ năng, độ chính xác và may mắn. Việc hai golfer ở hai mùa giải khác nhau giành Grecale trong chưa đầy một năm, cùng tại hố 8D, tạo nên một câu chuyện đặc biệt tại sân Tân Sơn Nhất. Qua những chiến thắng hi hữu ấy, Grecale mang ý nghĩa như một biểu tượng của may mắn và niềm vui chinh phục trên sân golf.

Maserati Grecale kế thừa những giá trị cốt lõi của thương hiệu Ý, kết hợp thiết kế thể thao, nội thất sang trọng và công nghệ hiện đại. Mạnh mẽ và linh hoạt như cơn gió Địa Trung Hải, mẫu SUV đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng hằng ngày, đồng thời thể hiện phong cách sống và cá tính của chủ nhân. Grecale hiện được phân phối tại Việt Nam với giá từ 3.690.000.000 VNĐ.

Maserati Grecale kế thừa những giá trị cốt lõi của thương hiệu Ý, kết hợp thiết kế thể thao, nội thất sang trọng và công nghệ hiện đại.

Maserati Việt Nam chúc mừng golfer Phạm Thành Giang, đồng thời cảm ơn Ban tổ chức Tân Sơn Nhất Championship 2026 đã tạo nên sân chơi kết nối cộng đồng và tôn vinh những thành tích thể thao xuất sắc.