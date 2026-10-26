Làm rõ vụ nữ sinh lớp 10 ở Nghệ An bị nhóm bạn đánh hội đồng

Một nữ sinh lớp 10 Trường THPT Đinh Bạt Tụy (Nghệ An) bị nhóm bạn cùng lớp đánh hội đồng. Nhà trường đang phối hợp với cơ quan công an xác minh, làm rõ vụ việc.

Chiều 26/10, thông tin từ Trường THPT Đinh Bạt Tụy (tỉnh Nghệ An) cho biết, nhà trường đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ vụ việc một nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn cùng lớp đánh hội đồng.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 25/10, tại Trường THPT Đinh Bạt Tụy. Nữ sinh bị đánh là em L.T.A., học sinh lớp 10A4. Những học sinh được xác định có liên quan gồm H.N.K., H.T. và M.D., đều học cùng lớp với nạn nhân.

Nữ sinh bị bạn túm tóc và đánh trong lớp học. Ảnh: Chụp màn hình

Thời điểm xảy ra sự việc, một nhóm học sinh đang tập văn nghệ trong lớp học. Bất ngờ, một nữ sinh tiến đến túm tóc, liên tiếp đánh em L.T.A. Sau đó, một số nữ sinh khác tiếp tục tham gia đánh bạn.

Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn giữa các nữ sinh trước đó. Hiện, vụ việc đang được các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, Sở đã chỉ đạo Ban Giám hiệu Trường THPT Đinh Bạt Tụy khẩn trương báo cáo, làm rõ vụ việc; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm các học sinh vi phạm theo quy định, nhằm ngăn ngừa những vụ việc tương tự tái diễn.