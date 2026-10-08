Khối ngoại rút 420 triệu USD sau khi chứng khoán Việt Nam nâng hạng

Sau ngày 21/9, nhà đầu tư nước ngoài chỉ mua ròng một phiên, còn lại bán liên tiếp 10 phiên với tổng giá trị 10.800 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng 10 phiên liên tiếp

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục rút vốn khỏi chứng khoán Việt Nam sau sự kiện nâng hạng thị trường ngày 21/9. Trong phiên gần nhất, khối này mua khoảng 2.100 tỷ đồng nhưng bán gần 4.900 tỷ đồng; HDBank bị bán ròng hơn 73 triệu cổ phiếu, còn PNJ bị bán gần 5 triệu cổ phiếu và giảm xuống giá sàn.

Phiên bán này nối dài chuỗi rút vốn lên 10 phiên liên tiếp, với tổng giá trị 10.800 tỷ đồng, tương đương 420 triệu USD. Tính từ đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài đã rút khoảng 3,7 tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam. Kể từ ngày nâng hạng, khối ngoại mới có một phiên mua ròng.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài xuống mức thấp kỷ lục

Áp lực bán kéo dài khiến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giảm còn 13,2% vào cuối tháng 9. Ông Tyler Nguyễn Mạnh Dũng, Giám đốc cấp cao Nghiên cứu chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán TP HCM, cho biết đây là mức thấp nhất trong lịch sử, thấp hơn khoảng 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. (Ảnh: HSC)

Hai nguyên nhân khiến dòng vốn rút lui

Theo nhận định của giới chuyên gia, diễn biến này trước hết phản ánh sự lệch pha giữa các nhóm quỹ. Quỹ chủ động từng mua trước thông tin nâng hạng từ nhiều tháng trước đang chốt lời và cơ cấu lại danh mục; trong khi các quỹ thụ động đã hoàn tất đợt giải ngân đầu tiên, với tỷ trọng 10%, trước ngày nâng hạng nên hiện giao dịch không đáng kể.

Nguyên nhân thứ hai là chi phí cơ hội cùng xu hướng dịch chuyển vốn trên toàn cầu. Dòng tiền quốc tế đang rời các thị trường mới nổi để tìm đến những nơi có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận nổi bật hơn, như cổ phiếu công nghệ tại Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc. Nhóm phân tích Công ty Chứng khoán MB nhận định trong báo cáo chiến lược đầu tuần rằng, khi chính sách tiền tệ được thắt chặt để kiềm chế lạm phát, vốn quốc tế có xu hướng quay về Mỹ, tạo sức ép lên đà hồi phục của chứng khoán Việt Nam.

VN-Index giằng co, thanh khoản còn thấp

Việc được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp là tín hiệu tích cực trong ngắn hạn, nhưng chưa đủ lấn át các sức ép vĩ mô toàn cầu. Chuyên gia dự báo khối ngoại có thể tiếp tục bán trong những tháng tới, dù quy mô rút vốn nhiều khả năng thu hẹp.

VN-Index đang dao động mạnh quanh 1.760 điểm, giảm khoảng 3% so với thời điểm ngay trước ngày nâng hạng. Cổ phiếu liên quan đến Tập đoàn Vingroup tiếp tục ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số: trong phiên gần nhất, dù số mã giảm nhiều hơn số mã tăng, VN-Index vẫn đi lên nhờ diễn biến tích cực của VHM và VPL. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp, chưa có phiên nào vượt 20.000 tỷ đồng kể từ khi nâng hạng.