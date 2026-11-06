Khâu nhục đóng hộp bị tố kém chất lượng, công an vào cuộc điều tra

Sau phản ánh sản phẩm khâu nhục đóng hộp không giống quảng cáo, Quản lý thị trường Hà Nội đã chuyển hồ sơ cho công an điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 6/11, tại hội nghị thông tin báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, đại diện lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) đã chính thức thông tin về hướng xử lý đối với vụ việc sản phẩm khâu nhục đóng hộp kém chất lượng đang gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Cụ thể, ông Dương Mạnh Hùng, Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được các thông tin phản ánh từ báo chí và người dân, lãnh đạo Chi cục đã chỉ đạo Đội QLTT số 16 (đơn vị phụ trách địa bàn Long Biên) khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ. Do vụ việc có dấu hiệu vi phạm phức tạp liên quan đến gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, toàn bộ hồ sơ ban đầu đã được lực lượng QLTT hoàn thiện và chuyển sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hình ảnh bao bì khâu nhục do người dân phản ánh. Ảnh nguồn Vietnamnet

Cùng ngày, lãnh đạo Công an phường Long Biên (Hà Nội) cũng lên tiếng xác nhận đơn vị đang trong quá trình thụ lý, thu thập tài liệu và tiến hành điều tra xác minh làm rõ các hành vi liên quan. Cơ quan chức năng cam kết sẽ thông tin rộng rãi kết quả điều tra đến báo chí và nhân dân ngay khi có kết luận chính thức.

Truy vết đường đi của sản phẩm kém chất lượng

Sự việc bắt nguồn từ hàng loạt phản ánh của người tiêu dùng trên các trang mạng xã hội. Theo đó, nhiều khách hàng đặt mua sản phẩm được quảng cáo là "khâu nhục đóng hộp đặc sản Lạng Sơn" qua mạng, nhưng khi mở bao bì ra sử dụng thì phát hiện thành phần bên trong chủ yếu là xương chân giò và bì lợn, hoàn toàn khác xa với hình ảnh quảng cáo hấp dẫn trên các bài đăng bán hàng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhằm bảo vệ uy tín cho thương hiệu đặc sản địa phương, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng vào cuộc. Ngày 24/10, Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn cho biết Đội QLTT số 7 đã tiến hành rà soát tổng thể một số cơ sở sản xuất, kinh doanh khâu nhục đóng hộp quy mô lớn trên địa bàn hai xã Thất Khê và Tràng Định.

Hình ảnh khâu nhục do người dân phản ánh/nguồn Vietnamnet

Quá trình kiểm tra tập trung vào việc đối chiếu nhãn hàng, bao bì, mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đồng thời đối sánh với các bài đăng bán hàng và lịch sử giao dịch trên các nền tảng mạng xã hội. Kết quả rà soát cho thấy, các cơ sở sản xuất khâu nhục truyền thống được kiểm tra tại Lạng Sơn đều tuân thủ đúng quy định, chưa phát hiện hành vi gian lận về quy cách, chất lượng hay có dấu hiệu lừa dối khách hàng.

Phối hợp liên tỉnh để xử lý nghiêm vi phạm

Đáng chú ý, qua quá trình xác minh thông tin từ người tiêu dùng bị thiệt hại, lực lượng chức năng nhận thấy không có nạn nhân nào cư trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tiến hành truy vết sâu hơn thông qua dữ liệu của các đơn vị dịch vụ vận chuyển và chuyển phát nhanh, QLTT Lạng Sơn phát hiện phần lớn các đơn hàng giao sản phẩm khâu nhục đóng hộp nghi vấn này lại được gửi đi từ địa bàn Hà Nội.

Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn đã chủ động trao đổi thông tin với Chi cục QLTT Hà Nội theo chế định phối hợp liên tỉnh, đề nghị phía Hà Nội phối hợp kiểm tra, rà soát kho bãi và xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Được biết, khâu nhục là món ăn truyền thống lâu đời, được chế biến cầu kỳ từ thịt lợn và là món đặc sản nổi tiếng gắn liền với văn hóa ẩm thực của tỉnh Lạng Sơn. Việc xuất hiện các sản phẩm giả mạo, kém chất lượng không chỉ gây thiệt hại về tài chính và sức khỏe cho người tiêu dùng mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu ẩm thực địa phương.