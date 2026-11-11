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Số hóa - Xe

JAECOO 7 dẫn đầu doanh số ôtô tại Anh lần thứ ba trong năm 2026

Hiệp hội Các nhà sản xuất và Kinh doanh Ô tô Anh (SMMT) vừa công bố, JAECOO 7 hay JAECOO J7 tiếp tục giữ vị trí mẫu ô tô bán chạy nhất tại Anh tháng 10/2026.

Nguyễn Thảo
Video: Trải nghiệm mẫu xe SUV JAECOO J7 máy xăng tại Việt Nam.

Đây là lần thứ ba mẫu SUV này đứng đầu bảng xếp hạng doanh số trong năm 2026, sau các tháng 3 và 9 vừa qua. Lũy kế 10 tháng năm 2026, JAECOO 7 đạt 42.885 xe đăng ký mới, đứng thứ hai trong danh sách những mẫu ô tô bán chạy nhất tại Anh.

Kết quả này đáng chú ý khi thương hiệu JAECOO mới gia nhập thị trường Anh từ tháng 1/2025, cho thấy tốc độ mở rộng thị phần tại một trong những thị trường ô tô cạnh tranh hàng đầu châu Âu. Không chỉ có mẫu xe chủ lực JAECOO 7, các sản phẩm khác của OMODA & JAECOO cũng ghi nhận kết quả tích cực. Trong tháng 10/2026, hai thương hiệu đạt tổng cộng 9.226 xe đăng ký mới, chiếm 6,1% thị phần ô tô mới tại Anh.

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JAECOO 7 dẫn đầu doanh số ôtô tại Anh lần thứ ba trong năm 2026.

Trong nhóm 15 mẫu xe bán chạy nhất thị trường, JAECOO 5 đứng thứ 10 với 2.171 xe, còn OMODA 5 xếp thứ 15 với 1.770 xe đăng ký mới. Ở phân khúc xe thuần điện, JAECOO E5 đạt 1.465 xe đăng ký, đứng thứ ba về doanh số trong tháng.

Kết quả này cho thấy danh mục sản phẩm đa dạng đang góp phần mở rộng sự hiện diện của OMODA & JAECOO tại Anh, thay vì phụ thuộc vào một mẫu xe chủ lực. Việc đồng thời phát triển các dòng xe động cơ xăng, hybrid và thuần điện cũng giúp thương hiệu tiếp cận nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

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Trong nhóm 15 mẫu xe bán chạy nhất thị trường, JAECOO 5 đứng thứ 10 với 2.171 xe, còn OMODA 5 xếp thứ 15 với 1.770 xe đăng ký mới.

Bên cạnh sản phẩm, OMODA & JAECOO đang đầu tư mở rộng hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi tại Anh. Kể từ khi OMODA gia nhập thị trường vào tháng 8/2024 và JAECOO vào tháng 1/2025, hai thương hiệu đã phát triển mạng lưới hơn 140 điểm bán hàng trên toàn quốc. Tám trung tâm phụ tùng khu vực cũng được đưa vào hoạt động, kết hợp với hợp tác cùng RAC nhằm cải thiện khả năng cung ứng phụ tùng và rút ngắn thời gian sửa chữa.

Doanh nghiệp đồng thời triển khai chương trình xe đã qua sử dụng, mở rộng hoạt động kinh doanh và dịch vụ trong toàn bộ vòng đời sản phẩm. Đây được xem là một trong những hướng đi nhằm nâng cao trải nghiệm sở hữu xe, gia tăng khả năng cạnh tranh và duy trì khách hàng.

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Ở cấp độ toàn cầu, OMODA & JAECOO đang tập trung phát triển công nghệ năng lượng mới, trong đó có hệ truyền động Super Hybrid System (SHS).

Ở cấp độ toàn cầu, OMODA & JAECOO đang tập trung phát triển công nghệ năng lượng mới, trong đó có hệ truyền động Super Hybrid System (SHS), khoang lái ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các giải pháp hỗ trợ lái thông minh. Tại Hội nghị khách hàng quốc tế Chery 2026 diễn ra tháng 10/2026 tại Trung Quốc, thương hiệu tiếp tục giới thiệu định hướng mở rộng danh mục sản phẩm và hệ sinh thái di chuyển thông minh.

Hiện OMODA & JAECOO có mặt tại 79 thị trường, trong đó có 23 quốc gia châu Âu. Thành tích tại Anh là một trong những dấu mốc đáng chú ý trong quá trình mở rộng quốc tế của thương hiệu.

Tại Việt Nam, OMODA & JAECOO đang từng bước mở rộng danh mục sản phẩm từ xe xăng, hybrid đến xe thuần điện, đồng thời phát triển hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi. Đáng chú ý, doanh nghiệp đang triển khai dự án nhà máy sản xuất ô tô tại Hưng Yên, với tổng vốn đầu tư 8.125 tỷ đồng, công suất thiết kế 120.000 xe mỗi năm, dự kiến đi vào hoạt động cuối tháng 11/2026.

Đây là bước đi nhằm chuyển từ hoạt động phân phối sản phẩm sang đầu tư sản xuất trong nước, tạo nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn tại thị trường Việt Nam.

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