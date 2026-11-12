[INFOGRAPHIC] Sony hồi sinh tai nghe Walkman 1979 với USB-C

Sony MDR-3R tái hiện thiết kế tai nghe Walkman đời đầu, bổ sung cổng USB-C và micro, nhưng vẫn giữ kiểu đeo mở cùng một số hạn chế về âm thanh và độ bền.
Sony MDR-3R tái hiện thiết kế tai nghe Walkman đời đầu, bổ sung cổng USB-C và micro, nhưng vẫn giữ kiểu đeo mở cùng một số hạn chế về âm thanh và độ bền.
Subaru Forester 2026 phiên bản Hybrid đã chính thức ra mắt tại Việt Nam, xe có giá 1,599 tỷ đồng và có thể tiết kiệm nhiên liệu đến 45% so với bản thuần xăng.
Hai hệ thống TPU thế hệ thứ tám được thiết kế cho các tác vụ AI khác nhau, từ tinh chỉnh mô hình bằng dữ liệu nội bộ đến điều phối nhiều tác nhân.
Giá bộ nhớ DRAM leo thang khiến các nhà sản xuất smartphone tìm đến giải pháp tháo chip từ điện thoại cũ, xử lý lại để tiết kiệm chi phí.
Hiệp hội Các nhà sản xuất và Kinh doanh Ô tô Anh (SMMT) vừa công bố, JAECOO 7 hay JAECOO J7 tiếp tục giữ vị trí mẫu ô tô bán chạy nhất tại Anh tháng 10/2026.
Một tin nhắn SMS được thiết kế đặc biệt có thể khiến smartphone Android mất kết nối di động, liên tục khởi động lại mà người dùng không cần thao tác.
Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) công bố kết quả bán xe Hyundai trong tháng 10/2026 với tổng doanh số đạt 3.422 xe, Tucson tiếp tục là mẫu ôtô bán chạy nhất.
iPhone Duo vừa lên kệ đã xuất hiện tình trạng nứt màn hình và chết điểm ảnh. Các phân tích ban đầu hướng nghi vấn đến cụm bản lề hoặc vật liệu linh kiện lỗi.
Hệ thống Apollo World của Baidu có thể tạo ra tới 100.000 km hành trình mô phỏng mỗi ngày, giúp xe tự lái luyện tập trong nhiều tình huống giao thông.
Những câu đố CAPTCHA yêu cầu tìm đèn giao thông, xe buýt hay vạch qua đường không chỉ chống bot mà còn từng giúp Google số hóa dữ liệu bản đồ.
Việc chính thức khai tử Mazda2 sau hơn 10 năm, điều này đồng nghĩa với việc hai dòng sản phẩm Mazda2 và CX-3 về cơ bản sẽ được hợp nhất thành một.
Một robot dưới nước sử dụng AI vừa hoàn thành chuyến thử nghiệm ở độ sâu hơn 4.000 m tại Thái Bình Dương, tự tìm kiếm và thu gom các khối khoáng sản.
Tesla đang đối mặt với một tình huống trái ngược khi số đơn đặt hàng còn tồn đọng được cho là vượt quá khả năng sản xuất trước khi dây chuyền đóng cửa.
Mẫu xe tay ga Honda ADV125 2027 mới được phát triển dành cho những người trẻ sống tại đô thị và sở hữu giấy phép lái xe hạng A1 tại các quốc gia châu Âu.
Bất chấp hàng tỷ USD đầu tư vào bán dẫn nội địa, Trung Quốc vẫn khó thay thế chip Nvidia trong cuộc đua AI, chủ yếu do sức mạnh phần cứng và hệ sinh thái CUDA.
Toyota Land Cruiser Hybrid đang phải triệu hồi tại Mỹ, do lỗi hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu có thể gây cháy xe. Có hơn 105.000 xe trong diện ảnh hưởng.
Một bác sĩ tại bệnh viện nhi nhiều lần khiến máy tính nhiễm mã độc do truy cập nội dung người lớn.
Nissan Elgrand sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và chính thức chốt giá bán tại triển lãm Thailand International Motor Expo 2026 diễn ra vào 1/12/2026.
Hàng loạt tủ lạnh Inverter dung tích lớn đang được giảm giá mạnh trong tháng 11, có mẫu ưu đãi tới 11,5 triệu đồng, rất đáng xuống tiền.
Fujitsu giới thiệu bộ xử lý MONAKA dựa trên kiến trúc Arm, sử dụng công nghệ 2 nm và thiết kế xếp chồng 3D, hướng đến xây dựng hạ tầng AI chủ quyền.
M Monogram Atelier - đơn vị chuyên chế tác và cá nhân hóa ôtô có trụ sở tại Dubai (UAE) vừa ra mắt dự án G 3.0 ICONIC dựa trên nền tảng Mercedes-Benz G-Class.