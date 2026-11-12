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[INFOGRAPHIC] Sony hồi sinh tai nghe Walkman 1979 với USB-C

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Sony hồi sinh tai nghe Walkman 1979 với USB-C

Sony MDR-3R tái hiện thiết kế tai nghe Walkman đời đầu, bổ sung cổng USB-C và micro, nhưng vẫn giữ kiểu đeo mở cùng một số hạn chế về âm thanh và độ bền.

Thiên Trang
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#tai nghe #sony #công nghệ

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