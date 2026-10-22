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Xã hội

Hơn 3.000 con gà chết ngạt do chập điện ở Hà Tĩnh

Sự cố chập điện xảy ra tại một trang trại ở thôn Tân Kiều, xã Hà Linh (Hà Tĩnh) khiến hơn 3.000 con gà bị chết ngạt, thiệt hại ước tính hơn 300 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 22/10, thông tin từ UBND xã Hà Linh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự cố chập điện khiến một trang trại chăn nuôi gà bị thiệt hại lớn.

Theo đó, sự cố xảy ra vào chiều 21/10, tại trang trại của anh Nguyễn Văn Long (48 tuổi), nuôi gà theo mô hình liên kết tại thôn Tân Kiều, xã Hà Linh (thuộc huyện Hương Khê cũ). Trang trại của anh Long có quy mô 13.000 con gà, trong đó hơn 3.000 con bị chết.

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Hơn 3.000 con gà bị chết ngạt, thiệt hại ước tính hơn 300 triệu đồng.

Nhận được thông tin, UBND xã Hà Linh đã cử cán bộ xuống nắm tình hình, động viên gia đình và xem xét hỗ trợ gia đình khi cần thiết.

Được biết, số gà bị chết đều đã đạt trọng lượng trên 2kg/con, chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến thời điểm xuất bán. Sự cố khiến gia đình thiệt hại ước tính hơn 300 triệu đồng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người thân anh Long cũng đăng thông tin lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng chia sẻ, hỗ trợ tiêu thụ số gà để gia đình giảm bớt thiệt hại.

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#Chập điện #trang trại gà #ngạt khí #thiệt hại #chăn nuôi #Hà Tĩnh

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