Hoàn thành tích hợp Sổ sức khỏe điện tử lên VNeID trước 30/6/2027

Sau đây là nội dung Thông báo số 205-TB/VPTW:

Hỗ trợ người dân tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID tại điểm khám sức khoẻ phường Lưu Kiếm (Hải Phòng). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Ngày 22/10/2026, tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân (sau đây gọi là Nghị quyết số 72-NQ/TW). Sau khi nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế báo cáo và ý kiến các đại biểu, đồng chí Thường trực Ban Bí thư kết luận như sau:

Đây là nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, toàn diện và lâu dài, cần được triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt trong tổng thể triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Kết luận Hội nghị Trung ương, Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị cũng như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 72-NQ/TW, tạo chuyển biến thực chất trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đề nghị các ban, bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Chuyển mạnh từ tư duy "khám bệnh, chữa bệnh" sang tư duy "chăm sóc và quản lý sức khỏe suốt đời". Các mục tiêu, chỉ tiêu về sức khỏe phải được đưa vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng địa phương; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, người đứng đầu.

2. Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vắc xin, vật tư y tế; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cơ chế mua sắm, đấu thầu, cung ứng thuốc và tài chính y tế.

Giao Bộ Y tế ban hành đầy đủ, đồng bộ các thông tư hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật và các nội dung liên quan; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định còn chồng chéo, bất cập, bảo đảm công khai, minh bạch, khả thi; xóa bỏ cơ chế "xin - cho", khắc phục tâm lý e ngại, sợ sai trong hoạt động mua sắm, đấu thầu và cung ứng thuốc, vắc xin, vật tư, thiết bị y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hoàn thành trong quý IV/2026.

Giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện cơ chế mua sắm tập trung cấp quốc gia và đàm phán giá thuốc; hướng dẫn cụ thể việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tại các cơ sở y tế công lập; khắc phục triệt để tình trạng tự chủ hình thức, nửa vời hoặc áp dụng tự chủ chi thường xuyên đối với bệnh viện tuyến dưới khi chưa đủ điều kiện, dẫn đến tăng gánh nặng chi phí cho người bệnh và nguy cơ tận thu hoặc lạm dụng dịch vụ y tế. Phân định rõ các nhóm cơ sở y tế theo chức năng, nhiệm vụ và mức độ tự chủ; ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho các cơ sở y tế thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cơ bản; chỉ áp dụng mức độ tự chủ cao đối với cơ sở y tế đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho đầu tư nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị có giá trị lớn và công tác phòng, chống dịch bệnh.

3. Nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của y tế cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đối với thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân. Cần xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch tổng thể, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực, lộ trình và trách nhiệm cụ thể; khắc phục tình trạng chỉ giao thêm nhiệm vụ cho tuyến y tế cơ sở mà không bảo đảm điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế tài chính.

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát lại toàn bộ mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế tài chính của trạm y tế cấp xã, xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai ngay và những nội dung thực hiện theo lộ trình, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu phân cấp, phân quyền. Đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, luân phiên, điều động và giữ chân nhân lực cho tuyến cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải có trách nhiệm ưu tiên bố trí bảo đảm nguồn lực cho công tác y tế dự phòng và y tế cơ sở; bảo đảm tối thiểu 30% ngân sách y tế địa phương cho y tế dự phòng.

4. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện. Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW khẩn trương rà soát toàn bộ chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ đã được phê duyệt hoặc đang triển khai và các văn bản pháp luật có liên quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các nội dung còn bất cập, chồng chéo, xác định nhiệm vụ cụ thể phải hoàn thành trong năm 2026 và từng năm tiếp theo gắn với từng giai đoạn thực hiện. Khắc phục tình trạng nhiệm vụ nhiều nhưng không rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính, có tiến độ nhưng không xác định rõ sản phẩm, sơ kết nhưng không lượng hóa được kết quả đầu ra.

5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế. Trước mắt ưu tiên bố trí, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 cho y tế dự phòng và y tế cơ sở. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định về chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề và các chính sách đặc thù cho cán bộ y tế, nhất là nhân lực y tế làm việc tại y tế dự phòng, y tế cơ sở và địa bàn khó khăn. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, nâng cấp trạm y tế quân dân y bảo đảm chất lượng, hiệu quả và hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện và tổ chức vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, bảo đảm kết nối, chia sẻ, liên thông, đồng bộ, thông suốt với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác và các dữ liệu chuyên ngành có liên quan, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bảo mật dữ liệu cá nhân theo quy định. Ưu tiên đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại y tế cơ sở; đẩy nhanh triển khai hiệu quả bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử, đơn thuốc điện tử, phục vụ quản lý dữ liệu sức khỏe người dân theo vòng đời; giảm chi phí và thời gian cho người dân.

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an hoàn thành việc tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên hệ thống VNeID cho 100% người dân trước ngày 30/6/2027 để người dân khi đi khám bệnh chỉ cần mang theo Căn cước công dân, không phải mang sổ giấy hay làm lại các xét nghiệm không cần thiết. Trong năm 2026, 100% bệnh viện đạt tiêu chuẩn phải hoàn thành liên thông kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, kiên quyết không để tồn tại tình trạng các Bệnh viện cố tình "xét nghiệm lại" để thu phí người dân mà không có lý do chuyên môn chính đáng.

7. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và xây dựng văn hóa sức khỏe trong Nhân dân.

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông bài bản, thường xuyên, liên tục phù hợp với từng nhóm đối tượng; phổ biến kiến thức, hướng dẫn thực hành lối sống lành mạnh, chủ động phòng bệnh, xây dựng văn hóa sức khỏe trong cộng đồng. Chú trọng nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng; thực hiện dinh dưỡng hợp lý, vận động thể lực thường xuyên, tập luyện thể dục, thể thao, khám sức khỏe định kỳ và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, nhất là các chính sách an sinh xã hội, miễn, giảm viện phí và khám sức khỏe định kỳ; bảo đảm người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia thực hiện.

8. Các cơ quan được giao nhiệm vụ không dừng lại ở việc hoàn thiện báo cáo mà phải khẩn trương cụ thể hóa các kết luận, nhiệm vụ thành kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện ngay. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, cá nhân chịu trách nhiệm, sản phẩm đầu ra, thời hạn hoàn thành và các điều kiện bảo đảm thực hiện. Thiết lập cơ chế theo dõi, đôn đốc và đánh giá thường xuyên, thực chất kết quả thực hiện Nghị quyết, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh những hạn chế, bất cập và xác định rõ trách nhiệm đối với các nhiệm vụ chậm tiến độ, không bảo đảm chất lượng.

9. Về các kiến nghị, đề xuất.

Đề nghị Đảng ủy Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Trung ương Đảng thông báo các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện.