Vừa lái xe máy vừa hút thuốc, khi thói quen nhỏ tiềm ẩn rủi ro lớn

Vừa lái xe máy vừa hút thuốc có bị xử phạt? Pháp luật chưa quy định lỗi riêng nhưng những rủi ro về an toàn và sức khỏe cộng đồng không thể xem nhẹ.

Giờ tan tầm, dòng xe máy nối nhau nhích từng mét trên đường phố. Giữa tiếng động cơ và khói bụi, một người đàn ông vừa điều khiển xe vừa rút điếu thuốc, châm lửa rồi đưa lên miệng. Một tay giữ ghi-đông, tay còn lại cầm thuốc, người này tiếp tục len qua những khoảng trống giữa các phương tiện.

Đó không phải hình ảnh xa lạ với nhiều người tham gia giao thông. Với một số người, hút thuốc khi lái xe chỉ là thói quen giúp thư giãn hoặc giải tỏa căng thẳng. Nhưng trong không gian giao thông chật hẹp, một thao tác tưởng như vô hại có thể khiến người điều khiển phân tâm, trong khi những người đi phía sau cũng phải đối mặt với khói thuốc và nguy cơ bị tàn thuốc bay vào người.

Ảnh minh họa sử dụng AI thiết kế.

Từ tình huống ấy, một câu hỏi được đặt ra: vừa điều khiển xe máy vừa hút thuốc lá có bị xử phạt hay không?

Không phải cứ hút thuốc khi lái xe là bị phạt

Về mặt pháp lý, cần phân biệt hành vi hút thuốc khi điều khiển phương tiện với những vi phạm giao thông có thể phát sinh trong quá trình đó. Pháp luật hiện chưa quy định một lỗi vi phạm độc lập mang tên “vừa lái xe máy vừa hút thuốc lá” với mức phạt riêng.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa người điều khiển phương tiện có thể tùy ý thực hiện mọi hành vi khi tham gia giao thông. Nếu trong quá trình hút thuốc, người lái thực hiện thêm hành vi vi phạm quy tắc giao thông, việc xử phạt vẫn được xem xét theo hành vi cụ thể và quy định tương ứng.

Đáng chú ý, Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026. Vì vậy, khi xác định mức phạt trong từng trường hợp, cần đối chiếu văn bản hiện hành và các tình tiết thực tế, thay vì suy diễn rằng cứ cầm điếu thuốc khi lái xe là đương nhiên bị phạt.

Dẫu chưa có chế tài riêng cho hành vi này, câu chuyện không chỉ dừng ở việc người lái có phải nộp phạt hay không. Điều đáng quan tâm hơn là những rủi ro có thể xuất hiện ngay trong vài giây mất tập trung.

Khi một tay rời khỏi ghi-đông để cầm thuốc, người lái có thể gặp khó khăn hơn trong việc xử lý tình huống bất ngờ. Động tác rũ tàn, giữ điếu thuốc hoặc tránh khói bay vào mắt cũng có thể làm gián đoạn sự tập trung. Trong dòng xe đông đúc, nơi khoảng cách giữa các phương tiện đôi khi chỉ tính bằng gang tay, bất kỳ sự xao nhãng nào cũng đều không nên xem nhẹ.

Tàn thuốc có thể rơi xuống đường, khói thuốc đi vào không gian chung

Rủi ro còn nằm ở những gì xảy ra sau khi điếu thuốc được châm lửa. Một đầu lọc bị ném xuống đường, một ít tàn thuốc bay theo gió hoặc làn khói tạt sang người đi bên cạnh có thể bị xem là chuyện nhỏ đối với người hút. Nhưng với người không hút thuốc, đó lại là sự tiếp xúc ngoài ý muốn.

Theo điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định 45/2022/NĐ-CP, hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu, tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng có thể bị phạt từ 100.000 đến 150.000 đồng. Mức phạt này áp dụng đối với hành vi xả thải thuộc phạm vi điều khoản, không phải chế tài dành riêng cho việc hút thuốc khi điều khiển xe.

Ảnh minh họa sử dụng AI thiết kế.

Trong khi đó, Điều 25 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng đối với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Việc áp dụng chế tài phải căn cứ vào địa điểm và hành vi cụ thể, không thể mặc nhiên coi mọi trường hợp hút thuốc trên đường đều thuộc diện bị xử phạt theo quy định này.

Những quy định trên cho thấy pháp luật đã có các chế tài đối với một số hành vi liên quan đến hút thuốc và xả tàn thuốc. Tuy nhiên, để hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông và bảo vệ người xung quanh, ý thức tự giác của mỗi người vẫn là yếu tố quan trọng.

Từ một điếu thuốc giữa dòng xe đông đúc, câu chuyện mở rộng ra một vấn đề lớn hơn: tác động của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng. Khói thuốc không chỉ ảnh hưởng đến người trực tiếp hút mà còn có thể gây hại cho những người hít phải, kể cả khi họ không chủ động sử dụng thuốc lá.

Theo VietnamPlus ngày 27/8/2026, dẫn ước tính từ Nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trích dẫn, thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam. Trong đó, khoảng 84.500 ca liên quan đến hút thuốc chủ động và 18.800 ca do hút thuốc thụ động.

Đây là các số liệu ước tính về gánh nặng tử vong, không phải số người được thống kê và xác nhận tử vong vì thuốc lá trong riêng năm 2026. Dù vậy, quy mô của những con số này cho thấy tác hại của thuốc lá không thể chỉ được nhìn nhận như lựa chọn cá nhân của người hút.

Một người có thể chủ động châm thuốc, nhưng người ngồi cạnh trong quán ăn, đồng nghiệp tại nơi làm việc hay người thân trong gia đình không phải lúc nào cũng có quyền lựa chọn tránh xa khói thuốc. Khi khói thuốc lan vào không gian chung, nguy cơ phơi nhiễm cũng vượt ra ngoài phạm vi của người trực tiếp hút.

Tác hại của thuốc lá còn được phản ánh qua chi phí chăm sóc sức khỏe và những tổn thất kinh tế do bệnh tật, tử vong sớm. Theo thông tin Bộ Y tế được VietnamPlus đăng ngày 27/8/2026, thiệt hại kinh tế liên quan đến thuốc lá năm 2022 được ước tính tương đương 1,14% GDP, với tổng chi phí y tế được nêu ở mức 108.700 tỷ đồng.

Đây là ước tính tính theo dữ liệu năm 2022, không phải thiệt hại riêng trong năm 2026. Tuy nhiên, con số này cho thấy hệ quả của thuốc lá không dừng lại ở sức khỏe của một cá nhân. Khi người lao động mắc bệnh hoặc mất khả năng lao động, gia đình có thể phải gánh thêm chi phí điều trị và chăm sóc; xã hội cũng chịu tổn thất về năng suất lao động.

Trong khi đó, theo thông tin VietnamPlus ngày 22/5/2026 về nghiên cứu sử dụng thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên, một khảo sát năm 2023 tại 11 tỉnh, thành phố ghi nhận tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở nhóm học sinh 13–17 tuổi là 8,1%, so với 2,6% trong khảo sát năm 2019 được dẫn lại. Do phạm vi khảo sát có giới hạn, số liệu này không thể tự động đại diện cho toàn bộ học sinh trên cả nước. Dù vậy, nó cho thấy công tác phòng, chống tác hại thuốc lá vẫn đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục theo dõi, đặc biệt ở nhóm trẻ tuổi.

Bắt đầu từ lựa chọn nhỏ trên đường phố

Trở lại với người đàn ông vừa lái xe vừa hút thuốc, câu trả lời pháp lý có thể không phải là một mức phạt cụ thể chỉ dành cho hành vi ấy. Nhưng câu chuyện về an toàn giao thông và sức khỏe cộng đồng không vì thế mà khép lại.

Không hút thuốc khi đang điều khiển phương tiện giúp người lái tập trung hơn, hạn chế những thao tác gây phân tâm và tránh để khói, tàn thuốc ảnh hưởng đến người xung quanh. Không vứt đầu lọc xuống đường, không hút thuốc tại nơi bị cấm và tôn trọng không gian chung cũng là những hành động thiết thực để giảm tác hại của thuốc lá.

Một điếu thuốc có thể chỉ kéo dài vài phút. Nhưng những hệ quả liên quan đến tai nạn, phơi nhiễm khói thuốc và bệnh tật có thể kéo dài hơn nhiều. Vì vậy, thay vì chỉ đặt câu hỏi liệu có bị xử phạt hay không, mỗi người tham gia giao thông cần tự hỏi liệu thói quen của mình có đang tạo thêm rủi ro cho bản thân và người khác hay không.

Nguồn tham khảo: VietnamPlus; Tổ chức Y tế thế giới (WHO); Bộ Y tế; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá.