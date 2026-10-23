Hiện trường cây phượng bật gốc đè chết người ở TP HCM

Cây phượng bật gốc, đè trúng người đàn ông 45 tuổi đang ngồi trên xe máy trước Bệnh viện quận 11 cũ, TP HCM khiến nạn nhân tử vong.

Chiều 22/10, cây phượng cao hơn 10 m, đường kính khoảng 0,5 m bất ngờ bật gốc, đổ xuống khu vực trước nhà thuốc Bệnh viện quận 11 cũ, trên đường số 5, đối diện cư xá Bình Thới.

Hiện trường cây bật gốc khiến người đàn ông tử vong ở phường Bình Thới chiều 22/10

Thân cây đè trúng hai xe máy đang đậu trên đường, trong đó có xe của người đàn ông 45 tuổi. Nạn nhân bị thân cây đè, nằm bất tỉnh tại chỗ. Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này khá vắng người qua lại.

Phát hiện sự việc, hơn 10 người dân gần đó nhanh chóng chạy đến, cùng nhau nâng thân cây để đưa nạn nhân ra ngoài. Nhân viên y tế và các bác sĩ từ bệnh viện mang băng ca đến hỗ trợ, đưa người đàn ông vào phòng hồi sức cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Tuy nhiên, nạn nhân không qua khỏi.

Tại hiện trường, chiếc mũ bảo hiểm của nạn nhân bị thân cây đè vỡ nát. Hai xe máy bị hư hỏng, trong khi cành lá nằm ngổn ngang trước nhà thuốc.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận phần gốc cây có dấu hiệu mục ruỗng, bật khỏi nền đất. Nguyên nhân cụ thể của vụ việc đang được làm rõ.

Hiện trường cây tét nhánh trên đường An Dương Vương hôm 18/9 khiến người đàn ông tử vong.

Thời gian gần đây, TP HCM liên tiếp ghi nhận các vụ cây xanh gãy nhánh, bật gốc gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt trong mùa mưa. Trước đó, ngày 18/9, một nhánh cây dầu gãy từ độ cao hơn 10 m, rơi trúng người đàn ông 59 tuổi đang đi trên đường An Dương Vương, khu vực quận 5 cũ, khiến nạn nhân tử vong.