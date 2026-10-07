Hàng không Việt Nam dự kiến đón 94 triệu hành khách trong năm 2026

Cục Hàng không dự kiến năm 2026 đạt khoảng 94 triệu hành khách, tăng 13%, sau khi 9 tháng đầu năm vận chuyển 70,5 triệu khách, tăng 12,6%.

Bất chấp giá nhiên liệu biến động, xung đột địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, thị trường hàng không Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng hai con số trong 9 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam gửi Bộ Xây dựng, lũy kế 9 tháng, các hãng hàng không ước vận chuyển 70,5 triệu hành khách, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng hàng hóa đạt khoảng 1,3 triệu tấn, tăng 13%.

Đà tăng trưởng thể hiện rõ ở các dịp cao điểm. Trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 (từ 29/8 đến 2/9), các hãng bay vận chuyển khoảng 1,2 triệu hành khách với 11.600 lượt cất, hạ cánh, tăng lần lượt 10,4% và 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nhu cầu đi lại tăng cũng thúc đẩy các hãng mở rộng đội tàu bay thông qua thuê và mua mới. Vietjet, Sun PhuQuoc Airways và Vietravel Airlines đều có kế hoạch bổ sung tàu bay. Về phía cơ quan quản lý, Cục Hàng không Việt Nam đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, từ cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh, hỗ trợ thuê, mua tàu bay đến cấp phép bay và điều phối slot tại các cảng hàng không.

Hành lang pháp lý tiếp tục được hoàn thiện với Nghị định số 208 ngày 15/6/2026 và Thông tư số 48 ngày 30/6/2026. Hợp tác hàng không quốc tế cũng được mở rộng với nhiều đối tác như ASEAN - Anh, Ấn Độ, Canada, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, tạo thêm dư địa phát triển mạng đường bay.

Với đà tăng hiện nay, Cục Hàng không Việt Nam dự kiến cả năm 2026 thị trường đạt khoảng 94 triệu hành khách và trên 1,6 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 13% và 9,3% so với năm 2025.

Vận tải hàng không dự kiến tăng trưởng 13% năm 2026. Ảnh minh họa

Về hạ tầng, tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất, công tác điều phối giao thông mặt đất, phân luồng xe công nghệ và xe buýt chất lượng cao được tăng cường để giảm áp lực quanh sân bay. Với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cơ quan quản lý đang hoàn thiện phương án phân chia khai thác, đồng thời thúc đẩy kết nối với hệ thống cao tốc và đường sắt. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được định hướng gắn với trung tâm logistics đa phương thức. Theo Cục Hàng không Việt Nam, các đầu mối này không chỉ giảm tải cho sân bay hiện hữu mà còn góp phần tổ chức lại mạng lưới vận tải, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.

Chuyển đổi số cũng là trọng tâm của ngành. Các thủ tục hành chính đủ điều kiện được điện tử hóa, việc chia sẻ dữ liệu dân cư và định danh điện tử qua VNeID tại các cảng hàng không giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục. Trong điều hành bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) triển khai hệ thống quản lý thông tin toàn hệ thống (SWIM) và quản lý thông tin chuyến bay, luồng bay theo hướng hợp tác (FF-ICE) theo tiêu chuẩn của ICAO, nhằm nâng cao năng lực điều phối và hạn chế ùn tắc.

Trong 3 tháng cuối năm, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tập trung điều phối lịch bay mùa Đông 2026/2027, điều chỉnh tham số khai thác tại các sân bay trọng điểm để đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp cuối năm, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2027. Cơ quan này cũng sẽ phối hợp đẩy nhanh tiến độ đưa Long Thành vào khai thác, hoàn thiện phương án khai thác tại Gia Bình, hỗ trợ các hãng bổ sung tàu bay, theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu và khuyến khích duy trì giá vé hợp lý trong mùa cao điểm. Về quốc tế, ngành dự kiến đàm phán các hiệp định, thỏa thuận hàng không với một số quốc gia khu vực Trung Á và tổ chức Hội nghị ATWG54 tại Đà Nẵng trong tháng 10/2026.