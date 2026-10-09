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Chính trị

Hai Thủ tướng Việt Nam và Lào trồng cây tại Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam

Trong chuyến công tác tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng nay (9/10), tại Thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đã đến dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Theo Lại Hoa - Trần Tuấn/VOV
Tại cụm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong nằm ở vị trí trung tâm công viên, trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đã thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm, dành một phút mặc niệm và kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của các vị lãnh tụ tiền bối; bày tỏ tri ân sâu sắc đối với những người đặt nền móng và dày công vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Tại cụm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong nằm ở vị trí trung tâm công viên, trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đã thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm, dành một phút mặc niệm và kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của các vị lãnh tụ tiền bối; bày tỏ tri ân sâu sắc đối với những người đặt nền móng và dày công vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước thành kính dành một phút mặc niệm trước cụm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước thành kính dành một phút mặc niệm trước cụm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong

Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên công viên, gửi gắm thông điệp về sự phát triển bền vững và sức sống trường tồn của tình hữu nghị thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc.

Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên công viên, gửi gắm thông điệp về sự phát triển bền vững và sức sống trường tồn của tình hữu nghị thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc.

Công viên Hữu nghị Lào – Việt Nam có quy mô hơn 30.000 m² với tổng mức đầu tư hơn 330 tỷ đồng. Đây là công trình mang tính biểu tượng văn hóa – lịch sử sâu sắc, là món quà ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trao tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của hai Đảng.

Công viên Hữu nghị Lào – Việt Nam có quy mô hơn 30.000 m² với tổng mức đầu tư hơn 330 tỷ đồng. Đây là công trình mang tính biểu tượng văn hóa – lịch sử sâu sắc, là món quà ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trao tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của hai Đảng.

Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam không chỉ phục vụ đời sống cộng đồng của người dân mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ mẫu mực, hiếm có trong lịch sử bang giao quốc tế.

Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam không chỉ phục vụ đời sống cộng đồng của người dân mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ mẫu mực, hiếm có trong lịch sử bang giao quốc tế.

#Thủ tướng Lê Minh Hưng #Lào #Việt Nam - Lào

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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thắp hương và thăm gia đình Cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

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