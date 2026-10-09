Hai Thủ tướng Việt Nam và Lào trồng cây tại Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm gia đình Cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomviha
Trong chuyến công tác tại Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, sáng nay (9/10), Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thắp hương và thăm gia đình Cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành kính thắp nén hương thơm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Xaysomphone Phomvihane – người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào, đồng thời là người bạn lớn, người đồng chí thân thiết, luôn gắn bó máu thịt với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Lào, Campuchia: Tạo xung lực hợp tác thực chất
Chuyến thăm Lào, Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng tạo thêm xung lực hợp tác Việt Nam với hai nước láng giềng, đưa các thỏa thuận cấp cao vào thực tế.
Trưa 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10/2026 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh
Trưa 8/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh.
Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành kính đặt vòng hoa, nghiêng mình tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào đã anh dũng ngã xuống trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
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