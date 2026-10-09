Hai Thủ tướng Việt Nam và Lào trồng cây tại Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam

Tại cụm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong nằm ở vị trí trung tâm công viên, trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đã thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm, dành một phút mặc niệm và kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của các vị lãnh tụ tiền bối; bày tỏ tri ân sâu sắc đối với những người đặt nền móng và dày công vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.