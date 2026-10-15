Hà Nội tính khai thác hơn 19.000ha đất, dự kiến thu 1,5 triệu tỷ đồng

Hà Nội xác định khoảng 19.325ha đất có thể khai thác tạo nguồn lực phát triển, trong đó hơn 7.000ha liên quan đến 250 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai.

Hà Nội đang rà soát quỹ đất trên địa bàn để bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển trong giai đoạn 2026-2030. Theo báo cáo của UBND thành phố, khoảng 19.325ha đất được xác định có khả năng khai thác, với tổng nguồn thu từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất ước tính khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.

250 dự án chậm triển khai liên quan hơn 7.000ha đất được rà soát. Ảnh: Doãn Thành.

Trong số này, đáng chú ý là 7.013ha đất liên quan đến 250 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai. Đây là một trong những nhóm quỹ đất được đưa vào diện rà soát nhằm đánh giá khả năng khai thác, sử dụng và đóng góp nguồn thu cho ngân sách thành phố.

Bên cạnh nhóm dự án chậm tiến độ, quỹ đất được rà soát còn gồm 197ha tại 66 cơ sở sản xuất công nghiệp, y tế, giáo dục và trụ sở cơ quan thuộc diện cần di dời; khoảng 942ha tại 1.675 điểm đất thuê có thời hạn.

Thành phố cũng xác định 695ha thuộc 452 khu đất dự kiến đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất và 2.977ha thuộc 107 dự án thu hồi đất để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Trong tổng quỹ đất có khả năng khai thác, khoảng 7.501ha đã được sơ bộ xác định ranh giới. Ngoài ra, 8.966ha thuộc các quỹ đất phát triển đô thị chưa có dự án đầu tư được chấp thuận.

Tính đến tháng 9, diện tích đất được rà soát, cập nhật tăng thêm khoảng 4.218ha. Phần bổ sung gồm 4ha thuộc quỹ đất đấu giá và 4.214ha tại 97 dự án thu hồi đất để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Theo tính toán của Hà Nội, tổng nguồn thu tiềm năng từ quỹ đất khoảng 19.325ha có thể đạt 1,5 triệu tỷ đồng. Riêng giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến thu khoảng 800.000 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

Đối với năm 2026, Hà Nội dự kiến đưa khoảng 5.336ha đất vào khai thác, sử dụng để tạo nguồn thu ngân sách. Tính đến ngày 8/10, tổng thu từ đất đạt 98.618 tỷ đồng, bằng 100,04% chỉ tiêu được giao đầu năm.

Ước tính cả năm, khoản thu này có thể đạt khoảng 146.000 tỷ đồng. Thành phố sẽ tiếp tục cập nhật danh mục đất có khả năng khai thác, xây dựng phương án thực hiện theo tiến độ và căn cứ vào quy hoạch, chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ.

Việc khai thác quỹ đất phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Nguồn lực từ đất được định hướng ưu tiên cho các dự án quy mô lớn, công trình hạ tầng, giao thông trọng điểm và tạo quỹ đất đối ứng để thanh toán các dự án BT.

Với diện tích đất lớn đang được rà soát, tiến độ đưa từng khu đất vào khai thác sẽ phụ thuộc vào tình trạng pháp lý, quy hoạch và phương án triển khai cụ thể. Thành phố tiếp tục cập nhật quỹ đất để xây dựng lộ trình thực hiện, hướng tới khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ đầu tư phát triển.