Hà Nội cùng 25 địa phương khẩn trương ứng phó thiên tai

Hà Nội là một trong 26 tỉnh, thành phố được Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai.

Thành phố đã ban hành phương án ứng phó thiên tai những tháng cuối năm, đồng thời yêu cầu các cấp, ngành rà soát, chuẩn bị điều kiện cần thiết để hạn chế thiệt hại khi thời tiết diễn biến bất lợi.

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Theo Công văn số 60/BCĐ-BNNMT của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Hà Nội nằm trong danh sách 26 địa phương được đề nghị khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với không khí lạnh, mưa lớn, gió mạnh trên biển và các nguy cơ thiên tai trong 10 ngày tiếp theo.

Cơ quan khí tượng dự báo khoảng ngày 8–9/11, Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, khiến nhiệt độ giảm, vùng núi trời rét, có nơi dưới 13 độ C. Trước diễn biến này, các địa phương phía Bắc, trong đó có Hà Nội, được yêu cầu chú trọng bảo vệ sức khỏe người dân, hướng dẫn các biện pháp giữ ấm an toàn, phòng tránh nguy cơ ngộ độc khí khi sử dụng bếp than sưởi ấm trong phòng kín; đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi.

Đối với Hà Nội, công tác phòng, chống thiên tai những tháng cuối năm 2026 đã được UBND thành phố cụ thể hóa tại Quyết định số 4887/QĐ-UBND về phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai. Phương án là căn cứ để các sở, ngành, địa phương tổ chức phòng ngừa, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với từng tình huống.

Bên cạnh đó, ngày 5/11/2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 6166/UBND-NNMT triển khai Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng, chống, ứng phó với các loại hình thiên tai do ảnh hưởng của El Niño giai đoạn 2026–2027.

Theo đó, thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, chú trọng các nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước, sản xuất nông nghiệp và những tình huống thời tiết bất lợi. Các địa phương được yêu cầu chủ động theo dõi diễn biến thiên tai, chuẩn bị phương án phù hợp với điều kiện thực tế.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương và Hà Nội thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, tăng cường thông tin đến người dân và duy trì nghiêm chế độ trực ban, kịp thời báo cáo những tình huống phát sinh.

Trong những ngày tới, yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội là theo dõi sát diễn biến không khí lạnh, hướng dẫn người dân phòng tránh các nguy cơ đối với sức khỏe, đồng thời chủ động bảo vệ cây trồng, vật nuôi, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp khi nhiệt độ giảm sâu.