Gần 400 triệu USD vốn ngoại rót vào bất động sản Hà Nội trong 9 tháng

Trong 9 tháng, Hà Nội thu hút hơn 4 tỷ USD vốn FDI, trong đó bất động sản đứng thứ hai với khoảng 394 triệu USD, chiếm 9,69%.

Hà Nội thu hút khoảng 4,067 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 9 tháng năm 2026, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Dòng vốn này được phân bổ vào nhiều lĩnh vực, trong đó bất động sản tiếp tục nằm trong nhóm thu hút vốn lớn.

Bất động sản là một trong những lĩnh vực thu hút lượng vốn FDI lớn tại Hà Nội trong 9 tháng năm 2026.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Thống kê Hà Nội, thành phố cấp mới 500 dự án có tổng vốn đăng ký 676 triệu USD. Cùng với đó, 113 dự án được điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn bổ sung 691 triệu USD.

Đáng chú ý, hoạt động góp vốn, mua cổ phần chiếm phần lớn dòng vốn ngoại vào Hà Nội. Trong 9 tháng, thành phố ghi nhận 281 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị 2,7 tỷ USD, tương đương khoảng 66% tổng vốn FDI thu hút được trong kỳ.

Xét theo ngành, hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ dẫn đầu về thu hút vốn FDI tại Hà Nội với khoảng 2,243 tỷ USD, chiếm 55,2% tổng vốn đăng ký. Theo cơ quan thống kê, phần lớn dòng vốn ở nhóm này đến từ các thương vụ góp vốn, mua cổ phần có quy mô lớn.

Bất động sản đứng thứ hai với khoảng 394 triệu USD, tương đương 9,69% tổng vốn FDI Hà Nội thu hút trong 9 tháng.

Các lĩnh vực tiếp theo gồm thông tin và truyền thông với 352,1 triệu USD, chiếm 8,66%; bán buôn, bán lẻ đạt 247,1 triệu USD, tương đương 6,08%.

Công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút 232,2 triệu USD, chiếm 5,7%. Lĩnh vực cấp nước và xử lý chất thải đạt 220,2 triệu USD, tương đương 5,41%.

Một số lĩnh vực khác cũng ghi nhận vốn FDI nhưng quy mô thấp hơn, như dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 61,2 triệu USD; xây dựng đạt 55,5 triệu USD. Các ngành hành chính và dịch vụ hỗ trợ, vận tải kho bãi, giáo dục và đào tạo, tài chính - ngân hàng, y tế, nông nghiệp đều phát sinh dự án có vốn ngoại.

Không chỉ nằm trong nhóm ngành thu hút lượng vốn ngoại đáng kể, hoạt động kinh doanh bất động sản tại Hà Nội cũng ghi nhận tăng trưởng trong 9 tháng.

Theo Thống kê Hà Nội, giá trị tăng thêm của lĩnh vực kinh doanh bất động sản ước tăng 3,28% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,11 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP của thành phố.

Trong khi đó, khu vực dịch vụ tăng 9,14%, đóng góp 6,15 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP. Một số ngành dịch vụ có mức tăng trên 10%, gồm vận tải, kho bãi; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; nghệ thuật, vui chơi, giải trí và bán buôn, bán lẻ.

Riêng tháng 9, Hà Nội thu hút 329,9 triệu USD vốn FDI. Thành phố cấp mới 50 dự án với tổng vốn 103,9 triệu USD; 16 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn bổ sung 198,4 triệu USD và 27 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị 27,6 triệu USD.