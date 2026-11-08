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[GALLERY] Mercedes-AMG SL 63 S E Performance "giảm sốc" gần 1 tỷ tại đại lý

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mercedes-AMG SL 63 S E Performance "giảm sốc" gần 1 tỷ tại đại lý

Mercedes-AMG SL 63 S E Performance VIN 2024 mui trần hiện đang được một đại lý tại Việt Nam giảm giá tới 900 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 11,39 tỷ đồng.

Thảo Mai
Chiếc Mercedes-AMG SL 63 S E Performance này hiện đang được đại lý tại Việt Nam rao bán với giá thấp hơn đáng kể so với mức công bố ban đầu. Cụ thể, mẫu xe mui trần hiệu suất cao này được giảm 900 triệu đồng, đưa giá thực tế từ 12,29 tỷ xuống còn khoảng 11,39 tỷ đồng.
Chiếc Mercedes-AMG SL 63 S E Performance này hiện đang được đại lý tại Việt Nam rao bán với giá thấp hơn đáng kể so với mức công bố ban đầu. Cụ thể, mẫu xe mui trần hiệu suất cao này được giảm 900 triệu đồng, đưa giá thực tế từ 12,29 tỷ xuống còn khoảng 11,39 tỷ đồng.
Theo nhân viên tư vấn bán hàng cho biết chiếc xe đang áp dụng ưu đãi được sản xuất năm 2024, sở hữu màu sơn đỏ nổi bật cùng khoang cabin màu đen. Theo thông tin từ đại lý, đây cũng là chiếc SL 63 S E Performance cuối cùng còn lại trên toàn quốc.
Theo nhân viên tư vấn bán hàng cho biết chiếc xe đang áp dụng ưu đãi được sản xuất năm 2024, sở hữu màu sơn đỏ nổi bật cùng khoang cabin màu đen. Theo thông tin từ đại lý, đây cũng là chiếc SL 63 S E Performance cuối cùng còn lại trên toàn quốc.
Để tăng sức hấp dẫn, đại lý còn bổ sung một số quyền lợi cho khách mua xe, bao gồm bảo hiểm vật chất, phụ kiện và gói bảo dưỡng. Lưu ý, mức giảm trên thuộc chính sách kinh doanh riêng của đại lý. Hiện chưa có thông tin xác nhận Mercedes-Benz Việt Nam triển khai ưu đãi tương tự tại tất cả showroom.
Để tăng sức hấp dẫn, đại lý còn bổ sung một số quyền lợi cho khách mua xe, bao gồm bảo hiểm vật chất, phụ kiện và gói bảo dưỡng. Lưu ý, mức giảm trên thuộc chính sách kinh doanh riêng của đại lý. Hiện chưa có thông tin xác nhận Mercedes-Benz Việt Nam triển khai ưu đãi tương tự tại tất cả showroom.
Mercedes-AMG SL 63 S E Performance VIN 2024 đang chào bán tại đại lý Việt được trang bị công nghệ plug-in hybrid (PHEV) nhằm tối ưu hiệu năng vận hành. Cấu hình động lực của mẫu xe thể thao mui trần này gồm máy xăng V8 4.0L tăng áp kép, đi kèm mô-tơ điện bố trí tại trục sau.
Mercedes-AMG SL 63 S E Performance VIN 2024 đang chào bán tại đại lý Việt được trang bị công nghệ plug-in hybrid (PHEV) nhằm tối ưu hiệu năng vận hành. Cấu hình động lực của mẫu xe thể thao mui trần này gồm máy xăng V8 4.0L tăng áp kép, đi kèm mô-tơ điện bố trí tại trục sau.
Riêng khối động cơ V8 cung cấp công suất 603 mã lực và mô-men xoắn tối đa 800 Nm. Trong khi đó, mô-tơ điện đóng góp thêm 204 mã lực, nâng tổng thông số toàn hệ thống lên 816 mã lực và 1.420 Nm. Mercedes-AMG trang bị cho xe hệ truyền động bốn bánh toàn thời gian AMG Performance 4MATIC+ đi kèm hộp số tự động.
Riêng khối động cơ V8 cung cấp công suất 603 mã lực và mô-men xoắn tối đa 800 Nm. Trong khi đó, mô-tơ điện đóng góp thêm 204 mã lực, nâng tổng thông số toàn hệ thống lên 816 mã lực và 1.420 Nm. Mercedes-AMG trang bị cho xe hệ truyền động bốn bánh toàn thời gian AMG Performance 4MATIC+ đi kèm hộp số tự động.
Nguồn điện đến từ bộ pin 6,1 kWh, mang đến phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 13 km. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu hay mở rộng tầm vận hành thuần điện, công nghệ E Performance chủ yếu hướng đến việc cải thiện phản ứng chân ga, gia tăng lực kéo tức thời và nâng cao trải nghiệm lái thể thao.
Nguồn điện đến từ bộ pin 6,1 kWh, mang đến phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 13 km. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu hay mở rộng tầm vận hành thuần điện, công nghệ E Performance chủ yếu hướng đến việc cải thiện phản ứng chân ga, gia tăng lực kéo tức thời và nâng cao trải nghiệm lái thể thao.
Về thiết kế, SL 63 S E Performance mang kiểu dáng roadster hai cửa với mui mềm đóng mở bằng điện. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt Panamericana đặc trưng của AMG, các hốc hút gió kích thước lớn cùng những chi tiết khí động học riêng.
Về thiết kế, SL 63 S E Performance mang kiểu dáng roadster hai cửa với mui mềm đóng mở bằng điện. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt Panamericana đặc trưng của AMG, các hốc hút gió kích thước lớn cùng những chi tiết khí động học riêng.
Bên trong cabin, xe được trang bị ghế thể thao AMG bọc da Nappa, tích hợp chỉnh điện, sưởi, thông gió và massage... Các tiện nghi khác gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 11,9 inch, hệ thống âm thanh Burmester và đèn viền nội thất 64 màu.
Bên trong cabin, xe được trang bị ghế thể thao AMG bọc da Nappa, tích hợp chỉnh điện, sưởi, thông gió và massage... Các tiện nghi khác gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 11,9 inch, hệ thống âm thanh Burmester và đèn viền nội thất 64 màu.
Chiếc xe đang được đại lý chào bán còn có gói ngoại thất AMG Night Package II, gương chiếu hậu làm từ sợi carbon và bộ mâm hợp kim AMG 21 inch sơn đen mờ. Với mức giảm 900 triệu đồng, Mercedes-AMG SL 63 S E Performance có giá bán thấp hơn đáng kể so với niêm yết ban đầu.
Chiếc xe đang được đại lý chào bán còn có gói ngoại thất AMG Night Package II, gương chiếu hậu làm từ sợi carbon và bộ mâm hợp kim AMG 21 inch sơn đen mờ. Với mức giảm 900 triệu đồng, Mercedes-AMG SL 63 S E Performance có giá bán thấp hơn đáng kể so với niêm yết ban đầu.
Sau khi giảm giá, SL 63 S E Performance vẫn là lựa chọn dành cho nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính lớn. Trong cùng khoảng ngân sách, Porsche 911 Carrera S Cabriolet (từ 11,14 tỷ đồng) và Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid (11,58 tỷ đồng) cũng là những lựa chọn đáng chú ý.
Sau khi giảm giá, SL 63 S E Performance vẫn là lựa chọn dành cho nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính lớn. Trong cùng khoảng ngân sách, Porsche 911 Carrera S Cabriolet (từ 11,14 tỷ đồng) và Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid (11,58 tỷ đồng) cũng là những lựa chọn đáng chú ý.
Video: Giới thiệu Mercedes-AMG SL 63 S E Performance mui trần.
Thảo Mai
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