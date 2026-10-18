[GALLERY] Kawasaki Z300 2027 sắp "hồi sinh" sau 8 năm, ra mắt ngày 20/10

Kawasaki đã chính thức hé lộ Z300 2027, đánh dấu sự trở lại của chiếc naked-bike phân khối lớn dành cho người mới kể từ khi bị thay thế bởi Z400 vào năm 2018.