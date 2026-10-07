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Chính trị

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài dự Đại hội XV Hội Luật gia Việt Nam

Ngày 7/10, Hội luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nguyễn Đức

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tham dự Đại hội có ông Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bí thư Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam; ông Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Lê Thành Long, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

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Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã công bố danh sách Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Trong đó, ông Nguyễn Khánh Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. 6 Phó chủ tịch gồm: ông Nguyễn Hữu Chính; ông Trần Công Phàn (thường trực); ông Nguyễn Đức Thái, Phó viện trưởng Viện KSND tối cao; ông Nguyễn Biên Thùy, Phó chánh án TAND tối cao; ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao kết quả đạt được trong quá trình 71 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Luật gia Việt Nam.

Nổi bật là những đóng góp tích cực vào việc sửa đổi Hiến pháp; tham gia xây dựng, ban hành nhiều đạo luật quan trọng; tổ chức gần 11.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thực hiện tư vấn pháp luật gần 55.000 lượt người và hơn 38.000 trường hợp được trợ giúp pháp lý.

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Thay mặt Chủ tịch nước, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao các phần thưởng cao quý của Nhà nước cho các tập thể, cá nhân.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ mở ra cơ hội mới mà còn đặt ra đòi hỏi cao hơn đối với hoạt động của hội.

Hội cần huy động tối đa tiềm năng, trí tuệ của hội viên và chuyên gia giàu kinh nghiệm pháp lý, trở thành địa chỉ tin cậy về chuyên môn pháp lý; đóng góp ngày càng rõ nét vào quá trình tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, phản biện, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đặc biệt, hội cần tiếp tục bám sát Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, chủ động tham gia từ sớm, từ xa, nhận diện vấn đề để kịp thời đề xuất xây dựng chính sách; quan tâm nhiều hơn đến công tác tham gia thực thi pháp luật.

Thông qua tư vấn pháp luật, hòa giải, tiếp công dân, hỗ trợ doanh nghiệp, các cấp hội phải xác định chính xác điểm nghẽn, khoảng trống pháp lý, các quy định thiếu khả thi để kịp thời kiến nghị, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật.

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Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cũng nhấn mạnh, các hoạt động của hội cần hướng mạnh về cơ sở, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chủ động hướng tới phòng ngừa vi phạm, tháo gỡ mâu thuẫn từ sớm, từ cơ sở, giảm chi phí cho người dân và xã hội.

Đồng thời, chú trọng tổ chức các hoạt động thiết thực cho người nghèo, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế.

Cũng tại đại hội, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam các khóa XII, XIII được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; ông Trần Công Phân, Phó chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam các khóa XII, XIII, XIV được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, vì có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, vì có thành tích xuất sắc trong công tác giải quyết vụ kiện đầu tư quốc tế.

Viện Khoa học pháp lý và Kinh doanh quốc tế, Hội Luật gia Việt Nam, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Việc Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế là sự ghi nhận đối với những thành tích nổi bật của một đơn vị nghiên cứu trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của TS. Nguyễn Thị Sơn – Viện trưởng, Viện đã chủ động tập hợp đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, luật gia; đẩy mạnh nghiên cứu, phản biện chính sách và tổ chức nhiều hội thảo khoa học gắn với những vấn đề pháp lý đặt ra từ thực tiễn, qua đó cung cấp các luận cứ, kiến nghị và giải pháp phục vụ quá trình hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Đặc biệt, giai đoạn 2023–2025, Viện đã nghiên cứu, công bố gần 250 bài nghiên cứu khoa học pháp lý chuyên sâu, vượt gần 110% chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Kết quả đó thể hiện nỗ lực của tập thể Viện, đồng thời ghi nhận vai trò của người đứng đầu trong định hướng nghiên cứu, tổ chức thực hiện và huy động nguồn lực khoa học. Đây là những thành tích “xuất sắc đột xuất” được Chủ tịch nước ghi nhận khi quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Viện.

#Hội Luật gia #Đại hội XV #pháp luật #đóng góp #chính sách

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