Chơi game lậu, người dùng đối mặt nguy cơ mất tài khoản và tiền

Qua theo dõi không gian mạng, nhiều nhóm Facebook liên quan đến “game lậu”, “game lậu Việt”, “game lậu mobile Việt hóa” thu hút hàng nghìn đến hàng chục nghìn thành viên. Một số nhóm như “Game Lậu Dành Cho IOS”, “Nhóm Game Lậu Mobile Việt Hóa Tuyển Chọn”, “Game Lậu Việt”, “Game Lậu Free” thường xuyên chia sẻ thông tin về trò chơi miễn phí, bản chỉnh sửa hoặc máy chủ ngoài hệ thống phát hành chính thức.

Tiềm ẩn nguy cơ bị cài mã độc, đánh cắp dữ liệu và thiệt hại tài sản từ game lậu. Ảnh: Fanpage Facebook Cục An ninh mạng

Tuy nhiên, tên gọi, số lượng thành viên và tần suất đăng bài chưa đủ căn cứ kết luận một nhóm có hành vi phát tán mã độc, lừa đảo hay vi phạm pháp luật. Điều đáng lưu ý là những lời quảng bá về việc chơi miễn phí, nhận vật phẩm giá trị cao, mở khóa tính năng VIP hoặc nạp ít nhận nhiều có thể khiến người chơi bỏ qua các bước kiểm tra an toàn trước khi tải ứng dụng.

Nguy cơ mất tài khoản từ tệp cài đặt không rõ nguồn gốc

“Game lậu” thường được dùng để chỉ trò chơi bị sao chép, chỉnh sửa, phát hành không được chủ thể có quyền cho phép hoặc vận hành trên máy chủ riêng chưa được cấp phép theo quy định. Không phải mọi trò chơi được quảng bá dưới tên gọi này đều có thể mặc nhiên bị kết luận chứa mã độc. Tuy nhiên, khi tải phần mềm từ nguồn không rõ ràng, người dùng có thể gặp rủi ro do không xác định được đơn vị phát hành, tính toàn vẹn của tệp và cơ chế bảo vệ dữ liệu.

Ảnh: Fanpage Facebook Cục An ninh mạng

Các tệp APK trên Android, tệp EXE trên máy tính hoặc ứng dụng được cài đặt ngoài kênh phân phối chính thức có thể bị chỉnh sửa để bổ sung chức năng không mong muốn. Nếu chứa mã độc, phần mềm có thể tìm cách thu thập thông tin đăng nhập, dữ liệu cá nhân hoặc kiểm soát một số chức năng trên thiết bị, tùy vào loại mã độc và quyền mà ứng dụng có được. Cơ quan chức năng cũng đã khuyến cáo người dùng thận trọng với ứng dụng không rõ nguồn gốc, đường dẫn lạ và những yêu cầu cấp quyền bất thường.

Một dấu hiệu cần cảnh giác là ứng dụng yêu cầu quyền truy cập không phù hợp với chức năng của trò chơi, chẳng hạn đọc thông báo, truy cập danh bạ, tệp cá nhân hoặc sử dụng dịch vụ trợ năng mà không có lý do rõ ràng. Đặc biệt, người dùng không nên làm theo hướng dẫn tắt cảnh báo bảo mật, cài thêm ứng dụng hỗ trợ không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp mật khẩu, mã xác thực cho người quản lý máy chủ. Những thao tác này có thể làm tăng nguy cơ mất quyền kiểm soát tài khoản và thiết bị.

Mất tiền khi máy chủ đóng cửa, người chơi khó đòi lại

Bên cạnh nguy cơ an toàn thông tin, người chơi còn có thể chịu thiệt hại tài chính khi nạp tiền vào các máy chủ không minh bạch. Những chương trình đua top, bán vật phẩm, mở gói VIP hoặc cam kết ưu đãi lớn có thể tạo tâm lý muốn chi tiền nhanh để nhận lợi thế trong trò chơi.

Nếu đơn vị vận hành không công khai thông tin pháp lý, điều kiện giao dịch và cơ chế tiếp nhận khiếu nại, người chơi sẽ gặp khó khăn khi phát sinh tranh chấp. Máy chủ có thể ngừng hoạt động, nhân vật bị xóa hoặc kênh hỗ trợ không còn phản hồi. Khi đó, việc xác định bên nhận tiền và yêu cầu hoàn trả có thể trở nên phức tạp, nhất là khi giao dịch được thực hiện qua tài khoản cá nhân hoặc trung gian không rõ danh tính.

Ảnh: Fanpage Facebook Cục An ninh mạng

Người dùng cũng cần cảnh giác với các lời mời nhận quà miễn phí nhưng yêu cầu đăng nhập vào website lạ, cung cấp thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền để xác minh. Đây là những dấu hiệu cần kiểm tra kỹ, không phải bằng chứng tự thân khẳng định có hành vi lừa đảo. Trước khi giao dịch, người chơi nên xác minh đơn vị vận hành, kiểm tra kênh thanh toán và tránh chuyển tiền khi chưa rõ điều kiện sử dụng dịch vụ.

Cần kiểm tra nguồn phát hành và bảo vệ dữ liệu cá nhân

Theo Nghị định số 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, hoạt động cung cấp trò chơi điện tử trên mạng phải đáp ứng các điều kiện quản lý tương ứng với từng loại hình. Văn bản cũng quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đối với thông tin người chơi, việc quản lý tài khoản và bảo đảm an toàn hệ thống. Người dùng có thể tra cứu văn bản tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Việc một nhóm tự giới thiệu là máy chủ riêng, quảng bá có thể nạp tiền hoặc thu hút đông người tham gia không đồng nghĩa với việc hoạt động cung cấp trò chơi đã đáp ứng các điều kiện pháp lý. Tuy nhiên, cũng cần phân biệt giữa việc tham gia một nhóm Facebook, chơi một bản game chỉnh sửa và hành vi tổ chức cung cấp dịch vụ trái phép. Việc xác định vi phạm phải căn cứ vào hoạt động thực tế, quy định áp dụng và chứng cứ cụ thể.

Ảnh minh họa.

Để hạn chế rủi ro, người dùng nên tải trò chơi từ cửa hàng ứng dụng hoặc kênh phát hành chính thức; không cài đặt tệp APK, EXE từ đường dẫn không rõ nguồn gốc. Người chơi cần sử dụng mật khẩu riêng cho từng dịch vụ, bật xác thực nhiều lớp khi có thể, không chia sẻ mã OTP và không cấp quyền truy cập vượt quá nhu cầu sử dụng. Trước khi nạp tiền, cần kiểm tra thông tin đơn vị vận hành, điều khoản giao dịch và khả năng hỗ trợ khi có tranh chấp.

Nếu nghi ngờ đã cài phải ứng dụng độc hại, người dùng nên ngừng sử dụng ứng dụng, kiểm tra và thu hồi các quyền bất thường, gỡ ứng dụng khi phù hợp, đồng thời đổi mật khẩu từ một thiết bị an toàn và kiểm tra các phiên đăng nhập. Nếu phát hiện giao dịch trái phép, cần liên hệ ngay ngân hàng hoặc đơn vị thanh toán để đề nghị hỗ trợ, lưu lại chứng từ và trình báo cơ quan chức năng khi có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Chơi game là hình thức giải trí, nhưng những ưu đãi hấp dẫn không nên trở thành lý do để đánh đổi dữ liệu cá nhân, tài khoản và tiền bạc. Thận trọng với nguồn tải, quyền truy cập và phương thức thanh toán là bước quan trọng giúp người dùng hạn chế rủi ro trong môi trường số.