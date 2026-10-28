Cảnh giác thủ đoạn ghép ảnh nhạy cảm để tống tiền trên không gian mạng

Gần 20 người tại Thanh Hóa bị đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm bị cắt ghép. Công an khuyến cáo người dân bình tĩnh, tuyệt đối không chuyển tiền.

Từ đầu tháng 10/2026 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận trình báo của gần 20 trường hợp bị đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm bị cắt ghép. Đáng chú ý, có nạn nhân bị yêu cầu chuyển tới 1,5 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Bộ Công an, nhờ được lực lượng Công an kịp thời cảnh báo, hướng dẫn xử lý, nhiều người đã nhận diện được thủ đoạn lừa đảo, giữ bình tĩnh và không chuyển tiền cho các đối tượng.

Thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý lo sợ của nạn nhân

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa, các đối tượng thường thu thập hình ảnh cá nhân của nạn nhân trên mạng xã hội, sau đó sử dụng công nghệ để cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh, video theo hướng nhạy cảm.

Những hình ảnh, video này được gửi trực tiếp cho nạn nhân kèm lời đe dọa phát tán công khai nếu không chuyển tiền theo yêu cầu. Bằng cách tạo ra áp lực tâm lý, các đối tượng khiến người bị hại lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, công việc và các mối quan hệ cá nhân, từ đó tìm cách ép buộc họ chuyển tiền.

Tin nhắn kèm hình ảnh, video cắt ghép, các đối tượng gửi cho nạn nhân.

Đáng chú ý, theo cơ quan Công an, các đối tượng có xu hướng nhắm vào cán bộ, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp xã. Đây là nhóm có thể chịu áp lực lớn trước nguy cơ thông tin, hình ảnh nhạy cảm bị phát tán, khiến các đối tượng lợi dụng tâm lý để gây sức ép.

Mặc dù thủ đoạn này không mới, việc ứng dụng công nghệ để tạo ra hình ảnh, video giả mạo khiến người nhận khó phân biệt thật, giả nếu chỉ nhìn vào nội dung được gửi. Khi bị đe dọa bất ngờ, tâm lý hoang mang có thể khiến nạn nhân đưa ra quyết định vội vàng, vô tình rơi sâu hơn vào bẫy tống tiền.

Không chuyển tiền, chủ động trình báo cơ quan Công an

Trước tình trạng trên, Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, Phó Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân không nên hoảng sợ khi nhận được tin nhắn đe dọa kèm hình ảnh, video nhạy cảm.

Theo cơ quan Công an, việc các đối tượng đưa ra hình ảnh, video không đồng nghĩa với việc nội dung đó là thật, bởi hình ảnh hoàn toàn có thể bị cắt ghép, chỉnh sửa bằng công nghệ.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng cường rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an.

Khi gặp tình huống này, người dân cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu và không chuyển tiền cho các đối tượng. Đồng thời, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh và xử lý.

Việc chuyển tiền không bảo đảm các đối tượng sẽ dừng đe dọa. Ngược lại, hành động này có thể khiến nạn nhân tiếp tục bị gây sức ép, trở thành mục tiêu của những lần tống tiền tiếp theo.

Người dân cũng cần lưu giữ các tin nhắn, tài khoản liên hệ, thông tin giao dịch và những dữ liệu liên quan để phục vụ việc trình báo, xác minh. Không nên tự ý phát tán lại hình ảnh, video nhạy cảm, kể cả khi muốn cảnh báo người khác, bởi điều này có thể làm gia tăng nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư của người liên quan.

Chủ động bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng xã hội

Để phòng ngừa nguy cơ bị lợi dụng hình ảnh nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, tống tiền, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân hạn chế công khai thông tin, hình ảnh cá nhân có thể bị lợi dụng để giả mạo, cắt ghép.

Người dùng mạng xã hội cần thận trọng khi kết bạn, trò chuyện với tài khoản không rõ danh tính; không truy cập đường link lạ hoặc cung cấp thông tin riêng tư cho người chưa xác minh được danh tính. Việc kiểm soát phạm vi hiển thị thông tin cá nhân cũng là biện pháp cần thiết để hạn chế nguy cơ bị thu thập, sử dụng trái phép hình ảnh.

Đặc biệt, khi nhận được hình ảnh, video nhạy cảm hoặc tin nhắn đe dọa, tống tiền, người dân cần bình tĩnh, không tranh cãi, không chuyển tiền và không tiếp tục làm theo yêu cầu của đối tượng. Hãy chủ động trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh, xử lý kịp thời.

Mỗi người cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân và không để tâm lý sợ hãi chi phối quyết định. Nhận diện đúng thủ đoạn, không chuyển tiền và trình báo kịp thời là những bước quan trọng giúp hạn chế thiệt hại, góp phần phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng.