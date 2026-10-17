Cảnh giác chiêu trò lợi dụng tâm linh trên mạng xã hội để trục lợi

Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm bình an, may mắn, một số đối tượng tung chiêu trò tâm linh trên mạng xã hội nhằm thao túng tâm lý, lừa đảo và trục lợi từ người dân.

Thời gian gần đây, các nội dung mang màu sắc tâm linh, huyền bí xuất hiện dưới nhiều hình thức trên không gian mạng như livestream, video chia sẻ, hội nhóm tư vấn đổi vận, cầu tài lộc, chữa lành. Lợi dụng mong muốn bình an, may mắn và thành công của người dân, một số đối tượng có thể sử dụng những lời phán truyền, cam kết thiếu căn cứ để dẫn dắt nhận thức, tạo tâm lý lo sợ và từng bước trục lợi.

Một trong những thủ đoạn đáng chú ý là gieo rắc nỗi lo về vận hạn, gia đạo hoặc sức khỏe, sau đó yêu cầu người xem mua vật phẩm, làm lễ hoặc chuyển tiền để hóa giải. Ban đầu, các nội dung thường được chia sẻ miễn phí nhằm thu hút sự chú ý, tạo dựng niềm tin. Khi người xem đã phụ thuộc vào lời tư vấn, đối tượng có thể tiếp tục đưa ra những yêu cầu tốn kém hơn, thậm chí đe dọa hậu quả nếu không làm theo.

Ảnh: Cục An ninh mạng

Đáng lưu ý, hoạt động này còn có thể gắn với việc quảng cáo, kinh doanh sản phẩm được thổi phồng công dụng như vật phẩm phong thủy, bùa hộ mệnh, thảo dược hoặc các sản phẩm được giới thiệu có khả năng cải thiện sức khỏe, thu hút tài lộc. Những lời quảng bá thiếu căn cứ, hình ảnh minh họa hoặc đánh giá chưa được kiểm chứng có thể khiến người tiêu dùng hiểu sai về hiệu quả thực tế của sản phẩm.

Việc mua hàng không rõ nguồn gốc, sử dụng sản phẩm không bảo đảm chất lượng hoặc tin vào lời quảng cáo chữa bệnh chưa được chứng minh có thể gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng sức khỏe. Người dân không nên tự ý thay thế việc khám, điều trị y tế bằng các phương pháp chưa được kiểm chứng.

Theo thông tin được dẫn trong bài đăng của Cục An ninh mạng, các hành vi lợi dụng mạng xã hội để truyền bá thông tin vi phạm pháp luật, lừa đảo hoặc quảng cáo sai sự thật có thể bị xử lý theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, cần phân biệt hoạt động tín ngưỡng chính đáng với hành vi lợi dụng niềm tin để chiếm đoạt tài sản, ép buộc hoặc cung cấp thông tin sai sự thật. Việc xác định vi phạm và áp dụng chế tài phải căn cứ vào hành vi cụ thể cùng các quy định pháp luật tương ứng.

Để chủ động phòng tránh, người dân cần thận trọng trước những lời hứa hẹn đổi vận, chữa bệnh hoặc làm giàu nhanh chóng mà không có căn cứ đáng tin cậy. Trước khi mua sản phẩm, cần kiểm tra nguồn gốc, chất lượng và thông tin về đơn vị kinh doanh; không quyết định chỉ vì tâm lý sợ hãi hoặc bị thúc ép.

Bên cạnh đó, người dùng không nên công khai tùy tiện thông tin cá nhân, hoàn cảnh gia đình, tình trạng sức khỏe hoặc chuyển tiền cho người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, đường dẫn và chứng từ giao dịch để phục vụ xác minh, đồng thời phản ánh với cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Trong môi trường mạng, tôn trọng tín ngưỡng chính đáng cần đi cùng với việc nhận diện, ngăn chặn hành vi lợi dụng niềm tin để trục lợi. Mỗi người cần chủ động kiểm chứng thông tin, giữ tỉnh táo trước những lời hứa hẹn thần kỳ, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.