Bộ trưởng Bộ Công an lý giải bỏ tử hình cho tội phạm mua bán ma túy

Đại tướng Lương Tam Quang cho rằng bỏ án tử hình cho tội phạm mua bán trái phép chất ma túy có thể hạn chế sự chống đối, phục vụ triệt phá đường dây tội phạm.

Sáng 27/10, phát biểu tiếp thu giải trình tại phiên thảo luận hội trường của Quốc hội về dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang làm rõ đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đấu tranh với tội phạm ma tuý

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, việc tiếp tục thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình nhằm thể chế hóa chủ trương nhất quán về cải cách tư pháp, giảm hình phạt tử hình và hạn chế áp dụng trên thực tế. Chính sách này được thực hiện có lộ trình qua nhiều lần sửa đổi Bộ luật Hình sự.

Bộ trưởng Lương Tam Quang. Ảnh: Quốc hội media.

Đối với tội Mua bán trái phép chất ma túy, Bộ trưởng nhìn nhận đây là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, như một số đại biểu đã phân tích. Tuy nhiên, thực tiễn đấu tranh cho thấy nhiều người phạm tội chưa nhận thức đầy đủ pháp luật, bị lôi kéo, dụ dỗ, thậm chí bị lừa gạt, ép buộc.

Theo ông, những người này vẫn có thể được cảm hóa, giáo dục và lập công chuộc tội. Vì vậy, áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất là tử hình đối với họ chưa thực sự phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bộ trưởng cho biết, các khung hình phạt đối với tội phạm ma túy hiện có căn cứ vào định lượng. Trong quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng phải xử lý cả đường dây, từ nơi xuất phát, nhằm giải quyết tận gốc vấn đề.

Một thực tế khác được Đại tướng nêu là nhiều đối tượng khi nhận thức mình có thể đối mặt với hình phạt tử hình, đã chống đối đến cùng, sẵn sàng sử dụng vũ khí tấn công lực lượng chức năng.

Nếu đề xuất được Quốc hội thông qua, theo Bộ trưởng, tạo cơ hội sống cho người phạm tội có thể góp phần hạn chế sự chống đối, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác đấu tranh với loại tội phạm này.

"Mục tiêu của chúng ta không chỉ là xử lý một đối tượng mà phải triệt phá cả đường dây, xử lý từ những đối tượng ở nơi xuất phát", Đại tướng Lương Tam Quang nói, đồng thời cho biết từ thực tiễn đó, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị thu hẹp phạm vi áp dụng tử hình đối với tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đề nghị giữ tử hình với người chủ mưu, cầm đầu

Tại phiên thảo luận, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) đề nghị tiếp tục giữ hình phạt tử hình đối với tội Mua bán trái phép chất ma túy trong thời điểm hiện nay, nhất là những vụ có số lượng ma túy rất lớn.

Ông phân biệt người giúp sức, làm thuê cho đầu nậu với người chủ mưu, cầm đầu. Với người mua bán số lượng nhỏ, giúp sức, làm thuê, đại biểu cho rằng có thể xử lý bằng hình phạt khác; còn đối tượng đầu nậu, chủ mưu cần tiếp tục chịu hình phạt nghiêm khắc này.

Ông cũng đề nghị làm rõ lý do giữ tử hình đối với tội sản xuất nhưng bỏ đối với tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đại biểu Phạm Văn Hòa. Ảnh: Quốc hội media.

Theo ông Hòa, khi điều kiện chín muồi, tình hình tội phạm ma túy giảm nhiều, có thể xem xét đồng thời bỏ tử hình đối với cả hai tội danh, chuyển mức hình phạt cao nhất sang tù chung thân. Nếu còn nhiều ý kiến khác nhau, ông đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét lấy phiếu ý kiến đại biểu về nội dung này.

Đại biểu Nguyễn Thanh Sang (TP HCM) cũng đề nghị chưa bỏ tử hình đối với tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ông nhấn mạnh tác hại của ma túy với từng gia đình, cộng đồng và vai trò của hoạt động mua bán trong việc đưa ma túy đến người nghiện.

Theo đại biểu, những trường hợp mua bán hàng trăm, thậm chí hàng nghìn kg ma túy cần tiếp tục đối diện hình phạt cao nhất để bảo đảm sức răn đe.

Đại biểu Nguyễn Thanh Sang. Ảnh: Quốc hội media.

Để hạn chế áp dụng tử hình, ông Sang đề nghị nghiên cứu nâng định lượng ma túy trong các khung hình phạt, chỉ áp dụng mức cao nhất với người chủ mưu, cầm đầu, mua bán số lượng đặc biệt lớn.

Ông đề xuất xem xét việc bỏ tử hình đối với tội danh này vào năm 2030, khi tổng kết việc thực hiện nghị quyết liên quan, có thêm cơ sở thực tiễn để trình Quốc hội quyết định.

Kết thúc phần giải trình, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến đại biểu, báo cáo Chính phủ để hoàn thiện dự thảo, trình Quốc hội xem xét, thông qua.