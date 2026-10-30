Báo hoa mai bất ngờ lao tới tấn công nhóm người đang ngủ

Con báo bất ngờ tiến đến nhóm công nhân đang ngủ ngoài trời, một người đàn ông đi ô tô đã liên tục bấm còi, giúp nhóm công nhân tránh được tình huống nguy hiểm.

Video: @TheDailyJagran

Sự việc xảy ra gần Vườn quốc gia Navegaonbandh, thuộc huyện Gondia, bang Maharashtra, Ấn Độ. Theo thông tin được truyền thông địa phương đăng tải, một nhóm công nhân từ bang Punjab đến khu vực này để làm công việc thu hoạch và đập lúa.

Sau một ngày làm việc trên đồng ruộng, những người lao động dựng nơi nghỉ tạm gần khu nhà của lực lượng lâm nghiệp, ăn tối rồi nằm ngủ ngoài trời. Trong lúc nhóm công nhân đang say giấc, một con báo hoa mai bất ngờ xuất hiện và tiến lại gần. Sau khi dừng lại trong chốc lát, nó bất ngờ lao về phía những công nhân đang ngủ, khiến tình huống trở nên nguy hiểm.

Đúng thời điểm đó, Manish Neware, một người đàn ông đang lái ô tô đi qua khu vực, phát hiện con báo và nhóm công nhân đang gặp nguy hiểm.

Nhận thấy tình huống bất thường, Manish nhanh chóng điều khiển xe về phía con vật và liên tục bấm còi. Tiếng còi lớn khiến con báo giật mình, sau đó quay đầu bỏ chạy khỏi khu vực có những người lao động.

Phản ứng kịp thời của Manish được nhiều người chú ý. Sự xuất hiện đúng lúc của anh có thể đã giúp nhóm công nhân tránh được nguy cơ bị con vật tấn công khi đang ngủ.

Sự việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ con người chạm trán động vật hoang dã, đặc biệt vào ban đêm tại những khu vực gần rừng hoặc hành lang di chuyển của thú hoang.

Người lao động được khuyến cáo lựa chọn nơi nghỉ cách xa khu vực rừng rậm, hạn chế ngủ ngoài trời ở những vị trí không được bảo vệ và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng lâm nghiệp địa phương.