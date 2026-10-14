Bãi nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc

HĐND tỉnh Phú Thọ đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc, 100% đại biểu tán thành.

Ngày 14/10, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), nhằm xem xét, quyết định nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác cán bộ.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Phú Thọ đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc. Kết quả, 75/75 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Huy Ngọc. (Ảnh: Bộ Công an).

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh ký tờ trình đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định bãi nhiệm ông Ngọc do có vi phạm liên quan đến hoạt động công vụ và đã bị kỷ luật Đảng bằng hình thức khai trừ.

Trước đó, ngày 10/9, Bộ Công an thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 3 và 10/9, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự; do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.