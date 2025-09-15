Xây dựng Thắng Lợi và những gói thầu tại VAECO: Năng lực vượt trội hay sự quen mặt? [Kỳ 1]

Với tỷ lệ trúng thầu lên đến hơn 94%, Công ty TNHH Phát triển thương mại và đầu tư xây dựng Thắng Lợi đang cho thấy một "thành tích" ấn tượng. Gói thầu gần nhất vừa được phê duyệt trúng vào tháng 6/2025.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 17/06/2025, ông Trần Quốc Hoài - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) đã ký Quyết định số KQ2500178465_2506091407 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thi công sửa chữa”, thuộc Hạng mục “Sơn sửa lại giàn phòng phụt ngoài sân đỗ khu vực Nội Bài”.

Nguồn IT

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Phát triển thương mại và đầu tư xây dựng Thắng Lợi (sau đây gọi là Công ty Thắng Lợi), với giá trúng thầu là 558.500.000 đồng, thực hiện trong 14 ngày. Gói thầu này có giá được duyệt là 588.597.830 đồng, như vậy, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 5,11%.

Được biết, gói thầu trên sử dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng. Tại thời điểm mở thầu ngày 21/05/2025, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, bao gồm: Công ty Thắng Lợi (giá dự thầu 558.500.000 đồng), Công ty TNHH Sản xuất thương mại và xây dựng Đại Dương (giá dự thầu 582.742.000 đồng) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại & xây dựng Bảo Ngân (giá dự thầu 587.616.000 đồng). Sau quá trình đánh giá, Công ty Thắng Lợi là đơn vị duy nhất được đề nghị trúng thầu.

Chân dung Công ty Thắng Lợi có tỷ lệ trúng thầu "khủng"

Công ty Thắng Lợi có mã số doanh nghiệp 0105923975, được thành lập ngày 20/06/2012. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính tại Thôn Thắng Lợi, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội cũ. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Thôn, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty Thắng Lợi là một nhà thầu có lịch sử hoạt động đấu thầu vô cùng tích cực và hiệu quả. Tính đến ngày 12/09/2025, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 54 gói thầu, trong đó đã được công bố trúng tới 51 gói, chỉ trượt 3 gói. Tỷ lệ trúng thầu đạt mức đáng kinh ngạc, lên tới xấp xỉ 94,4%.

Tổng giá trị của 51 gói thầu đã trúng (với vai trò nhà thầu độc lập) là hơn 66,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, địa bàn hoạt động của Công ty Thắng Lợi chủ yếu tập trung tại Hà Nội, đặc biệt là các dự án tại khu vực Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Mặc dù tỷ lệ trúng thầu rất cao, dữ liệu phân tích lại cho thấy một con số đáng suy ngẫm khác. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty Thắng Lợi là 99,61%. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm trung bình cho ngân sách qua các gói thầu mà doanh nghiệp này thực hiện chỉ đạt khoảng 0,39%.

Với một "hồ sơ năng lực" ấn tượng như vậy, dư luận không khỏi đặt câu hỏi: Đâu là bí quyết đằng sau sự thành công của Công ty Thắng Lợi? Phải chăng do năng lực thi công vượt trội, hay còn có những yếu tố nào khác giúp doanh nghiệp này gần như "bách chiến bách thắng" trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp tại khu vực này?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] "Hệ sinh thái" Thắng Lợi - VAECO và tỷ lệ tiết kiệm trung bình 0,39%