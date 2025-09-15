Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Xây dựng Thắng Lợi và những gói thầu tại VAECO: Năng lực vượt trội hay sự quen mặt? [Kỳ 1]

Với tỷ lệ trúng thầu lên đến hơn 94%, Công ty TNHH Phát triển thương mại và đầu tư xây dựng Thắng Lợi đang cho thấy một "thành tích" ấn tượng. Gói thầu gần nhất vừa được phê duyệt trúng vào tháng 6/2025.

Hải Anh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 17/06/2025, ông Trần Quốc Hoài - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) đã ký Quyết định số KQ2500178465_2506091407 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thi công sửa chữa”, thuộc Hạng mục “Sơn sửa lại giàn phòng phụt ngoài sân đỗ khu vực Nội Bài”.

22.png
Nguồn IT

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Phát triển thương mại và đầu tư xây dựng Thắng Lợi (sau đây gọi là Công ty Thắng Lợi), với giá trúng thầu là 558.500.000 đồng, thực hiện trong 14 ngày. Gói thầu này có giá được duyệt là 588.597.830 đồng, như vậy, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 5,11%.

Được biết, gói thầu trên sử dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng. Tại thời điểm mở thầu ngày 21/05/2025, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, bao gồm: Công ty Thắng Lợi (giá dự thầu 558.500.000 đồng), Công ty TNHH Sản xuất thương mại và xây dựng Đại Dương (giá dự thầu 582.742.000 đồng) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại & xây dựng Bảo Ngân (giá dự thầu 587.616.000 đồng). Sau quá trình đánh giá, Công ty Thắng Lợi là đơn vị duy nhất được đề nghị trúng thầu.

Chân dung Công ty Thắng Lợi có tỷ lệ trúng thầu "khủng"

Công ty Thắng Lợi có mã số doanh nghiệp 0105923975, được thành lập ngày 20/06/2012. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính tại Thôn Thắng Lợi, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội cũ. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Thôn, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty Thắng Lợi là một nhà thầu có lịch sử hoạt động đấu thầu vô cùng tích cực và hiệu quả. Tính đến ngày 12/09/2025, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 54 gói thầu, trong đó đã được công bố trúng tới 51 gói, chỉ trượt 3 gói. Tỷ lệ trúng thầu đạt mức đáng kinh ngạc, lên tới xấp xỉ 94,4%.

Tổng giá trị của 51 gói thầu đã trúng (với vai trò nhà thầu độc lập) là hơn 66,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, địa bàn hoạt động của Công ty Thắng Lợi chủ yếu tập trung tại Hà Nội, đặc biệt là các dự án tại khu vực Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Mặc dù tỷ lệ trúng thầu rất cao, dữ liệu phân tích lại cho thấy một con số đáng suy ngẫm khác. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty Thắng Lợi là 99,61%. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm trung bình cho ngân sách qua các gói thầu mà doanh nghiệp này thực hiện chỉ đạt khoảng 0,39%.

Với một "hồ sơ năng lực" ấn tượng như vậy, dư luận không khỏi đặt câu hỏi: Đâu là bí quyết đằng sau sự thành công của Công ty Thắng Lợi? Phải chăng do năng lực thi công vượt trội, hay còn có những yếu tố nào khác giúp doanh nghiệp này gần như "bách chiến bách thắng" trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp tại khu vực này?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] "Hệ sinh thái" Thắng Lợi - VAECO và tỷ lệ tiết kiệm trung bình 0,39%

#Thắng Lợi #VAECO #đấu thầu xây dựng #tỷ lệ trúng thầu #dự án Nội Bài #xây lắp

Bài liên quan

Bạn đọc

Gói thầu tại VAECO: Tiết kiệm chục tỷ đồng và nghịch lý về sai sót lặp lại

Dù tiết kiệm cho ngân sách hàng tỷ đồng nhờ đấu thầu cạnh tranh, quá trình xét thầu tại VAECO lại bộc lộ một nghịch lý: nhà thầu trúng thầu dù dày dạn kinh nghiệm nhưng lại liên tục mắc phải cùng một sai sót cơ bản trong hồ sơ, đòi hỏi sự "nhắc nhở" từ tổ chuyên gia.

(Tiếp theo Kỳ 1)... Trong khi một số doanh nghiệp phải chấp nhận tỷ lệ tiết kiệm thấp, hoạt động đấu thầu tại Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO, địa chỉ tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) lại cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt khi có sự cạnh tranh.

Cuộc đua tại gói thầu "Xe kéo máy bay thân rộng"

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Liên Dũng trúng loạt gói thầu ở Ban QLDA ĐT xây dựng tỉnh Đồng Nai

Trúng 2/3 gói thầu trong tháng 8/2025 tại Ban QLDA ĐTXD tỉnh Đồng Nai, Công ty Liên Dũng đang cho thấy một hiệu suất đáng nể. Điều này đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả đầu tư công.

Ngày 29/08/2025, ông Đinh Tiến Hải - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (Ban QLDA ĐTXD tỉnh Đồng Nai) đã ký Quyết định số 160/QĐ-BQLDAĐTXD, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây dựng cầu Suối Đông. Ký hiệu XL09-2. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Liên Dũng (MSDN: 0107573388) với giá trúng thầu là 19.785.263.000 đồng , so với giá gói thầu 20.594.778.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3,93%.

qd1.jpg
Xem chi tiết

Bạn đọc

Lật lại hồ sơ nhà thầu trúng gói 50 tỷ Chợ Bình Điền: Tỷ lệ thắng thầu 100%

Nhà thầu trúng gói vệ sinh gần 50 tỷ tại Chợ Bình Điền có lịch sử đấu thầu ấn tượng: tham gia 2 gói, trúng cả 2, và đều là gói vệ sinh của chính Chợ Bình Điền.

Gói thầu dịch vụ vệ sinh có giá trị gần 50 tỷ đồng tại tại Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền không chỉ gây chú ý vì khoản tiết kiệm vỏn vẹn hơn 2 triệu đồng mà còn vì sự xuất hiện của một nhà thầu "quen mặt" với lịch sử trúng thầu ấn tượng tại chính đơn vị này.

Giá trúng thầu "sát nút" và khoản tiết kiệm tượng trưng

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới