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[VIDEO] TP HCM đề xuất tạm dừng kinh tế đêm để bảo vệ cư dân

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[VIDEO] TP HCM đề xuất tạm dừng kinh tế đêm để bảo vệ cư dân

Chính quyền TP HCM đề xuất điều chỉnh hoạt động kinh tế đêm nếu gây ảnh hưởng xấu đến cư dân, đảm bảo an sinh cộng đồng.

Minh Quân - Hà Anh
#Kinh tế đêm #TP HCM #Chính sách đô thị #Ảnh hưởng cư dân #Nghị quyết

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