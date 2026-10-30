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[VIDEO] Người nuôi lỗ, giá heo gà đến tay người mua vẫn cao

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[VIDEO] Người nuôi lỗ, giá heo gà đến tay người mua vẫn cao

Chi phí chăn nuôi tăng khiến doanh nghiệp ở Xuyên Mộc và trang trại gà phải thu hẹp đàn, nhưng giá thịt, trứng bán lẻ vẫn cao do nhiều khâu phân phối.

Minh Quân - Hà Anh
#Chăn nuôi #Giá heo #Giá thịt gà #Giá trứng #Chi phí vận tải

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