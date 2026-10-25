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[VIDEO] Ngân hàng Thế giới nâng dự báo GDP Việt Nam lên 7,4%

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[VIDEO] Ngân hàng Thế giới nâng dự báo GDP Việt Nam lên 7,4%

Ngân hàng Thế giới dự báo Việt Nam tăng trưởng 7,4% năm nay, cao nhất Đông Á và Thái Bình Dương, nhờ xuất khẩu công nghệ, vốn ngoại và đầu tư công.

Minh Quân - Hà Anh
#Ngân hàng Thế giới #Tăng trưởng GDP Việt Nam #Xuất khẩu công nghệ #Vốn ngoại #Đầu tư công

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