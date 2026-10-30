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[VIDEO] Giá dầu hạ nhiệt sau đỉnh sáu tháng, nguồn cung vẫn rủi ro

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[VIDEO] Giá dầu hạ nhiệt sau đỉnh sáu tháng, nguồn cung vẫn rủi ro

Giá dầu giảm sau khi chạm đỉnh gần sáu tháng, nhưng bất ổn tại Saudi Arabia và Libya tiếp tục đe dọa nguồn cung; IEA cân nhắc mở kho dự trữ.

Minh Quân - Hà Anh
#Giá dầu #Saudi Arabia #Libya #Nguồn cung dầu #Cơ quan Năng lượng Quốc tế

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