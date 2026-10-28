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[VIDEO] Đề xuất nới điều kiện IPO, Quốc hội yêu cầu giám sát

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[VIDEO] Đề xuất nới điều kiện IPO, Quốc hội yêu cầu giám sát

Bộ trưởng Tài chính trình Quốc hội dự thảo nới điều kiện IPO, trong khi Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tăng giám sát để bảo vệ thị trường.

Minh Quân - Hà Anh
#IPO #Thị trường chứng khoán #Điều kiện niêm yết #Quốc hội #Giám sát tài chính

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