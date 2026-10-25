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[VIDEO] 12 lĩnh vực phải xác thực tài khoản với VNeID trong năm 2026

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[VIDEO] 12 lĩnh vực phải xác thực tài khoản với VNeID trong năm 2026

Nghị định 320 yêu cầu 12 lĩnh vực tại Việt Nam liên kết tài khoản với VNeID trước cuối 2026, ngân hàng đến 30-6-2027.

Minh Quân - Hà Anh
#VNeID #Xác thực tài khoản #Nghị định 320 #Lĩnh vực liên kết #Chính phủ điện tử

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