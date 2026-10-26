Tưởng va chạm thông thường, bé trai 12 tuổi phải mổ cấp cứu vì thủng ruột non

Sau va chạm vùng bụng, bé trai 12 tuổi xuất hiện đau quanh rốn, sốt và được chẩn đoán thủng tạng rỗng, phải phẫu thuật cấp cứu.

Đau bụng, sốt sau va chạm không ngờ thủng ruột non

Một bé trai 12 tuổi phải phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Hà Nội sau khi bị va chạm vùng bụng vào vật cứng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Hà Nội, Khoa Ngoại tổng hợp tiếp nhận bệnh nhi nam 12 tuổi trong tình trạng đau quanh rốn kèm sốt. Trước đó, trẻ bị va chạm vùng bụng vào một vật cứng.

Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị thủng tạng rỗng, cần phẫu thuật cấp cứu.

Bệnh nhi được phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng ruột non, kết hợp dẫn lưu ổ bụng.

Sau phẫu thuật, tình trạng của trẻ được theo dõi tại bệnh viện. Hiện bệnh nhi không sốt, bụng chướng nhẹ nhưng mềm; dịch qua sonde dạ dày trong, vết mổ khô. Trẻ tiếp tục được chăm sóc và theo dõi diễn biến sau mổ.

ThS.BSCKII Trần Văn Quyết, trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, trường hợp này cho thấy những va chạm tưởng chừng đơn giản ở vùng bụng cũng có thể dẫn đến tổn thương bên trong cơ thể, cần được thăm khám và xử trí kịp thời.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Không chủ quan với chấn thương bụng ở trẻ

ThS.BSCKII Trần Văn Quyết cảnh báo, chấn thương bụng ở trẻ em có thể xảy ra trong các tai nạn sinh hoạt. Tùy mức độ va chạm, tổn thương có thể ảnh hưởng đến các cơ quan bên trong ổ bụng, trong đó có những trường hợp cần can thiệp ngoại khoa.

Đáng lưu ý, sau chấn thương, trẻ có thể xuất hiện các biểu hiện bất thường như đau bụng hoặc sốt. Đây là những dấu hiệu cần được chú ý, đặc biệt khi xuất hiện sau một va chạm trực tiếp vào vùng bụng.

Theo khuyến cáo của Bệnh viện Nhi Hà Nội, phụ huynh cần hạn chế để trẻ gặp các va chạm mạnh vào vùng bụng. Khi trẻ bị chấn thương ở khu vực này, gia đình nên đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa phù hợp để được thăm khám, đánh giá tổn thương và xử trí kịp thời.

Phụ huynh không nên chủ quan nếu trẻ đau bụng hoặc sốt sau chấn thương, ngay cả khi sự việc ban đầu chỉ là một va chạm trong sinh hoạt. Việc thăm khám y tế giúp bác sĩ đánh giá tình trạng của trẻ, phát hiện tổn thương nếu có và lựa chọn hướng xử trí phù hợp.

Trường hợp bé trai 12 tuổi phải phẫu thuật khâu lỗ thủng ruột non là lời nhắc nhở về nguy cơ chấn thương nội tạng sau va chạm vùng bụng. Chủ động đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu bất thường là biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe của trẻ.

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