Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Trên 500 nhà, đất dôi dư sau sáp nhập, Thủ tướng yêu cầu xử lý ngay

Người đứng đầu các bộ, ngành trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư. 10 địa phương còn trên 500 cơ sở phải khẩn trương giải quyết.

Theo Luân Dũng/ Tiền Phong

Ngày 7/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

Báo cáo của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ cho thấy, một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, tỉnh, thành phố đã rất tích cực trong việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư.

Bên cạnh đó, một số bộ, cơ quan Trung ương, địa phương còn chậm trong việc khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư. Trong đó, có trên 500 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành khai thác, xử lý triệt để ở các tỉnh gồm: Gia Lai, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Ninh Bình, Phú Thọ, Cần Thơ, Lâm Đồng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hưng Yên.

Cần xử lý ngay các cơ sở nhà, đất không sử dụng quá 12 tháng. (Ảnh: Báo Tiền Phong)
Cần xử lý ngay các cơ sở nhà, đất không sử dụng quá 12 tháng. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Để đẩy nhanh tiến độ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý.

Đồng thời cần triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến việc sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công và các cơ sở nhà, đất dôi dư; khắc phục triệt để tình trạng nhà, đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng quy định.

Đặc biệt cần xử lý ngay đối với các cơ sở nhà, đất không sử dụng quá 12 tháng đã được cơ quan thanh tra chỉ ra. Không được đặt ra các yêu cầu, điều kiện, thủ tục xin ý kiến lòng vòng làm cản trở việc khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm, gây khó dễ, nhũng nhiễu, trục lợi trong xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, kể cả phải xử lý về công tác cán bộ.

Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý về việc xây dựng và áp dụng KPI đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu và cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với tiêu chí thực hiện công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/10-dia-phuong-con-tren-500-co-so-nha-dat-doi-du-sau-sap-nhap-thu-tuong-yeu-cau-xu-ly-ngay-post1883154.tpo
#nhà đất #dôi dư #Thủ tướng #xử lý #địa phương #bất động sản

Bài liên quan

Chính trị

Từ 'Tìm người tài đức' đến thu hút, trọng dụng nhân tài trong giai đoạn mới

Từ 'Tìm người tài đức' năm 1946 đến yêu cầu thu hút, trọng dụng nhân tài hôm nay, câu hỏi là: Chúng ta có thật sự nhìn thấy người tài, tin họ, giao việc cho họ?

Từ "Tìm người tài đức" năm 1946 đến yêu cầu thu hút, trọng dụng nhân tài hôm nay, câu hỏi là: Chúng ta có thật sự nhìn thấy người tài, tin họ, giao việc cho họ và tạo điều kiện để tài năng ấy trở thành ích lợi cho Nhân dân, cho đất nước hay chưa?

Ngày 20/11/1946, trên Báo Cứu quốc số 411, giữa lúc chính quyền cách mạng còn rất non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố bài viết "Tìm người tài đức". Người viết: "Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài". Điều khiến tôi xúc động hơn cả là sự thẳng thắn khi Người nói Chính phủ có thể “nghe không đến, thấy không khắp”, vì thế có thể để những người có tài, có đức không có cơ hội xuất hiện và cống hiến. Đó không chỉ là một lời cầu hiền, mà là một cách nghĩ sâu sắc về quốc gia.

Xem chi tiết

Chính trị

Chính quyền địa phương hai cấp: Không chỉ tinh gọn mà phải nâng tầm quản trị

Chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi đổi mới quản trị, tổ chức bộ máy, công vụ, chuyển đổi số và đột phá thể chế để nâng cao tính khả thi của pháp luật.

5 năng lực cốt lõi để chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả

Phát biểu tại diễn đàn quốc tế thường niên về quản trị công năm 2026, TS Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam nhận xét, chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là một cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy mà còn là một cuộc cách mạng về quản trị, vận hành của chính quyền địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Xem chi tiết

Chính trị

Trung ương cho chủ trương đổi tên Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Ngày làm việc đầu tiên, Trung ương họp về công tác cán bộ để bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban KTTƯ và cho chủ trương đổi tên Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, sáng 5/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

766655.png
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV khai mạc tại Thủ đô Hà Nội, sáng 05/10/2026 - Ảnh: chinhphu.vn
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới